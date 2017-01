Kjernekraft taper kampen mot billigere naturgass og subsidiert sol- og vindkraft

37 år etter at utslippene fra en av de to reaktorene gjorde den til et symbol på potensialet for en radioaktiv katastrofe, er kjernekraftverket på Three Mile Island fremdeles i drift – inntil videre.

Anlegget i Dauphin County, Pennsylvania kan stå som et symbol på den risikable situasjonen til en kjernefysisk bransje, som er omringet av en konkurranse fra mye billigere naturgass og subsidiert vind- og solkraft.

Eieren av Three Mile Island, Exelon i Chicago, sier i en uttalelse at dersom regjeringen ikke hindrer at kraftverket skal slutte å produsere, vil den «langsiktige framtiden til anlegget etter 2019» være i fare.