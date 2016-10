– Ingen virksomheter slipper unna omveltningene

TU Talk er podcasten der vi inviterer gjester i studio for å snakke om aktuelle temaer.

Eksisterende virksomheter blir utfordret av eksponensiell teknologi og disrupsjon. Hva skjer? Hvorfor skjer det nå? Finnes det noen trygge havner? Eller virksomheter som ikke er utsatt for å bli «spist opp nedenfra»?

Nei, mener den utvandrede nordmannen Frode Odegard fra Lean Systems Institute. Ansvarlig redaktør Jan M. Moberg i TU tok en prat med Odegard om situasjonen. Hva må du gjøre for at virksomheten din ikke blir spist levende? Og hva skal til for å sikre virksomhetens ekspansjon og fremtid?

Odegard emigrerte fra Norge til Silicon Valley i 1990 og har bodd i California siden. Tirsdag 1. november holder han workshop om Post-Lean Thinking i Oslo, der også Moberg vil delta – og lede paneldiskusjonen. Hør Odegard forklare om situasjonen i en stadig mer usikker verden – og hva de beste må gjøre for å vokse og overleve.

RSS-feed for TU Talk: