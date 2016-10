«Hvordan kan etablerte virksomheter lære av startups?»

De siste ukene har jeg vært så heldig å få dele kontor med mange dyktige gründere hos Tøyen Startup Village. Nå har jeg startet i ny jobb.

Kanskje vi skal spørre oss selv hva vi kan lære av startups?

1. Skreddersøm

Her finnes det ulike størrelser på kontorer, cellekontorer, landskap, fleksible pulter og muligheter for utveksling til annet samarbeidskontor i London.

Vi er alle ulike og det å tenke at vi alle har ulike behov og justere etter dette, tror jeg mange etablerte virksomheter feiler med når de tror at "one size fits all".

Det er en kjent sak at selvbestemmelse gir økt motivasjon og hvorfor ikke skape tilpassede løsninger når vi alle har ulike behov? Det viser seg også at skreddersøm i tillegg til økt motivasjon også gir økt selvtillit (1).

Og selvtillit er bra for prestasjoner. Ikke forsøk å fiks folka, fiks heller systemene og rammene rundt. De skal være til for oss, og ikke omvendt. Det handler rett og slett om å se hver enkelt og møte den enkeltes behov. Vi er født unike, så la oss dyrke det unike i oss alle!

2. Fleksibilitet

I startup-verdenen er det ingen som forventer at du klokker inn på stemplingsuret presis kl 08.00 og ut igjen kl 16.00. Allikevel er det veldig synlig å se at mange møter mye tidligere, enn de kanskje ville gjort om en kjernetid var satt.

Her jobber folk kveld, helg, tidlig og sent. Det er inspirerende å se hvor mye engasjement, kreativitet og hardt arbeid som foregår her til alle døgnets tider. Noen av oss er A-mennesker, andre er B, hvorfor ikke være fleksible på forhold som kan gi økt motivasjon og bedre forutsetninger for å prestere bedre i jobben?

Kontroll over egen arbeidssituasjon er en av de viktigste faktorene for å redusere sykefravær, viser en gjennomgang av 131 studier på sykefravær gjort av to forskergrupper (2).

Mange jobber er i dag ikke avhengig å være til et gitt sted til et gitt tidspunkt, så da er mange av de gamle normene for arbeidslivet allerede på langt vei utdaterte. På tide å oppdatere næringslivet med løsninger tilpasset 2016.

3. Mangfold

Her er det rom for alle. Er du ingeniør, økonom, arkitekt, filmprodusent, klesdesigner, kodehode eller blogger, ja så har du uansett noe bra å tilføre felleskapet.

Du presses ikke inn i en form som forgjengeren din har skapt, men du får fritt spillerom til å støpe din egen form. Det eneste som kanskje er felles for alle, er en lidenskap for akkurat det de selv driver med. Lidenskap er smittsomt, så pass på!

Det er fantastisk å overvære hvilke idèer som blir til når det diskuteres over pultene, på felleslunsjen eller ved kaffemaskinen. Her mangler det ikke på vilje til å bidra med kreative idèer i hverandres ulike prosjekter. Som kjent er mangfold lønnsomt (3).

At ikke flere virksomheter har tatt grep om dette ennå, er for meg uforståelig. Det er fortsatt mange virksomheter som rekruttere inn folk som passer eksakt inn i de rammene som den forrige som sluttet i samme stilling.

Eller mange som kun ser etter arbeidstakere som har gjort akkurat det de da skal settes til igjen i sin nye jobb. Her er jeg overbevist om at det finnes store potensialer for å tenke nytt.

Min erfaring som leder er at det å gi noen altfor store sko sammen med god lederstøtte, gir økt mestring, motivasjon og ikke minst gode resultater. Har du tro på at folk vil klare de mest utrolige ting, så vil de faktisk klare nettopp det. Tro påvirker handling, som igjen påvirker faktiske resultater (ref Rosenthal effekten (4))

4. Dugnadsånd

Kommer det et lass med nye pulter, er det tomt for kaffe, noen som har behov for hjelp med å ta noen profesjonelle bilder til ulike formål, med nettsiden, økonomien, en liten filmsnutt eller en tekst som skulle vært lest igjennom, ja så trår alle til og hjelper hverandre.

Her er det ingen som er redd for å få litt skitt under neglene, og bidrar ikke alle inn til felleskapet, så blir det faktisk ikke noe av felleskapet.

Her tror jeg hver enkelt både forventer det av seg selv, men at vi også kanskje har aksept for at vi forventer det av hverandre. Det er noe magisk og veldig norsk med dugnadsånden, og det er ikke noe som trenger å være forbeholdt frivillighet, fritid eller coworking spaces.

5. Omstillingshastighet

Mange oppstartselskaper og gründere, gjør kanskje noe helt annet enn de de gjorde i sin tidligere jobb eller i forhold til den utdannelsen de har tatt. Her er det ikke bakgrunn som er viktig, men idèer om fremtid og vilje til å jobbe hardt for å nå egen fremtidsvisjon og egne mål.

Her møtes utfordringer og nye muligheter med et åpent sinn hver eneste dag, og mange hopper rett ut i ukjente farvann med tanke om at det man ikke kan det kan læres. Snur du deg ikke raskt nok, kan det være forskjellen mellom suksess eller fiasko.

Her finnes ikke de store gutta med pengemuskler til å overleve store feiltrinn over lang tid. Med så mange behjelpelig folk rundt seg med samme mindset, som ønsker å løfte og heie, gir det en følelse av trygghet som kanskje er en av de viktigste faktorene etablerte virksomheter kan skape for at folk skal våge å prøve og feile, og til og med kanskje ta litt risiko i ny og ne.

Som kjent vil vi uten risiko heller ikke oppnå noen stor gevinst. De virksomheter som tør å tenke nytt, snu seg raskt og la folka slippe til, de tror jeg vil lykkes i fremtiden.

Mitt håp er at jeg kan ta med meg noe av denne lærdommen fra startup-verdenen når jeg nå skal inn i en veletablert virksomhet. Vi har alle mye å lære ved å se til andre og hverandre. Kanskje er det snart også på sin plass med et innlegg om hva startups kan lære av etablerte virksomheter.

For det går selvfølgelig begge veier. Men først, hvem kan vel ikke tenke seg å jobbe i en etablert virksomhet som tenker mer som en oppstartsbedrift?