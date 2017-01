Hver gang en 17. maiballong sprekker, mister vi en viktig ressurs

Helium har vært her siden tidenes morgen, bokstavelig talt. Det er det nest vanligste grunnstoffet i universet.

Men det er vanskelig å holde på gassen for oss mennesker, og i praksis er det en begrenset ressurs for oss.

– Når en 17. maiballong sprekker, forsvinner heliumet ut i verdensrommet og er tapt for oss, forklarer professor i strukturkjemi Carl Henrik Gørbitz.

Han er gjest i ukens podcast, og kan også forklare hvorfor helium er nummer to i det periodiske system, hvorfor det regnes som en ideell gass og hvorfor MR-maskiner kan ha spesiell nytte av helium.

Han deler Odd Richards gryende bekymring for at vi kan gå tom for helium i verden, og ikke bare på grunn av 17. mai.

Lytt til ukens podcast nederst i denne saken.

Jan Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs nye podcast Teknisk sett.

Hvis du abonnerer på Teknisk sett på iTunes eller en annen podcast-app, kan du laste ned og lytte til nye episoder hver uke. Vi legger normalt ut nye episoder torsdag ettermiddag, slik at du for eksempel kan laste den ned og høre på vei til jobben på fredager.

RSS-feed: http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:197994369/sounds.rss

Hør de tidligere episodene: tu.no/podcast

Ukens episode: