Her repareres det enorme synkehullet på bare 48 timer

8. november oppstod det et enormt synkehull i byen Fukuoka City i Japan. Både kraftledninger, vann- og kloakkrør og gatelys hang i løse luften, og ødeleggelsene var store.

Men i løpet av bare 48 timer var hele hullet reparert.

Det skriver theguardian.com.

30 ganger sterkere

Hullet, som var 30 meter bredt og 27 meter langt, ble hele 15 meter dypt og krevde 6200 kubikkmeter med sand og sement for å fylles opp.

Ifølge The Guardian var årsaken til synkehullet anleggsarbeid som var gjort i området.

De forteller at synkehullet startet som to mindre synkehull, men raskt vokste og tok med seg hele veien.

Til tross for at det kun tok to dager å tette igjen hullet, tok det av sikkerhetsmessige grunner syv dager før gående og syklende kunne benytte seg av den nye veien.

Ifølge borgemesteren i Fukuoka, Soichiro Takashima, skal den være hele 30 ganger sterkere enn bakken var før hullet oppstod.

Les også: Kinesere bygger tog som skal gå 600 kilometer i timen

Varierende fremgangsmåte

Statens Vegvesen ønsker ikke å spekulere i hvor lang tilsvarende oppbygging ville tatt dersom synkehullet hadde oppstått i Norge.

– Hvor lang tid det ville tatt her tør jeg ikke si. Dersom det hadde vært snakk om fare for liv og helse ville det kunne skjedd nokså raskt, sier Svein Røed, som er sjef for prosjekter i region øst.

Røed forteller at Vegvesenet normalt må gå gjennom en anskaffelsesprosess når veier skal oppgraderes eller bygges, men at denne type krisetilfeller gir rom for unntak fra denne prosessen.

Videre forteller han at hvor krisesituasjonen skulle oppstå ville vært førende for hvordan Vegvesenet ville gått frem.

Les også: Her bygger kinesere 57 etasjer på 19 dager

Leter etter omkjøring

Den vanligste fremgangsmåten dersom det oppstår ras på norske veier er å se etter mulig omkjøringsmulighet.

– Om man har omkjøringsmulighet vil vi måtte følge regelverket for offentlig anskaffelse, sier Røed.

– Om det ikke var noen mulighet for omkjøring, ville det vært mulig å gjennomføre arbeidet like raskt som i Japan?

– Det kan jeg ikke svare på. Det er mange faktorer som spiller inn. Både hvor ulykken skjer, hvor enkelt det er å skaffe ressurser og hvor kritisk ulykken er for liv og helse i området, sier han.