Her løser de mangelen på studentboliger - til sjøs

For å løse den økende mangelen på studentboliger i storbyene har selskapet Udvikling Danmark tenkt litt utenfor boksen.

Nå har de plassert 45 brukte containere på betongpontonger ute i havet i København.

Containerne skal, om alt går etter planen, kunne huse en god del av landets studenter som per i dag står uten bopel.

12 boliger per platform

Boligene, som har fått navnet Urban Rigger, har Udvikling Danmark utviklet i samarbeid med arkitektfirmaet Big, Grundfos, Danfoss, Miele, solcelleproducenten Q Cells og Niras.

Betongpantongen som er plassert utenfor København er rundt 300 kvadratmeter stor, og skal huse 12 studenter.

Den veier rundt 30 tonn, og inneholder i tillegg til enkeltboligene, fellesrom, teknisk rom, søppelrom, fellesvaskeri, terrasse og grøntområde.

Studentleilighetene er et sted mellom 23 og 27 kvadratmeter store.

Målet til selskapet er å lage egne små landsbyer av studentboligene ute i vannet. Foto: Urban Rigger

Varmes med solceller

For å varme opp boligene er det støpt inn en 800 meter lang slange i betongpantongen.

I denne sirkulerer det frostsikker veske som varmes opp til rundt 70 grader av en varmepumpe, og dermed fungerer som oppvarming i boligene.

Varmepumpens strømforsyning er et enkelt teslabatteri, som lades opp av 60 et kvadratmeter stort solcellepanel.

Dette skal gjøre det billig å drifte og bo i studentboligene, og ifølge Kim Loudrup, direktør for Udvikling Danmark, skal det dermed ikke koste mer enn 4.000 til 6.000 kroner per måned per student.

Planer i Gøteborg

Demonstrasjonsboligene som nå står klare ligger ved Refshaleøen i København.

Allerede neste år planlegger Udvikling Danmark å plassere ut flere containerboliger i vannkanten i Gøteborg.

Om alt går etter planen regner de med å kunne produsere opp mot 100 boliger i året.

Siden selskapet har valgt å beholde standardsstørrelsen på containerene kan de enkelt fraktes til byer rundt i hele verden.

Hver platform skal huse 12 studenter i 23 til 27 kvadratmeter store leiligheter. Foto: Urban Rigger

Brukes i dag

Det er ikke første gang brukte containere er brukt for å huse studenter.

I Amsterdam ligger det allerede en containerlandsby for studenter med 1500 containerhjem.

Og i 2014 skrev Teknisk Ukeblad om to byggingeniørstudenter som utviklet et liknende konsept, dog på land.

Mens containerne i Amsterdam ikke oppfyller TEK 10 og er for kalde for norsk klima, skal de to studentenes løsning tilfredsstille norske krav, og kunne brukes over hele verden.