Glem hurtiglading. Nå kommer ultra-hurtigladerne

Et prosjekt som går under navnet Ultra E har annonsert at de skal installere 25 hurtigladere som kan levere en effekt på inntil 350 kilowatt.

Laderne skal settes opp i Tyskland, Nederland, Belgia og Østerrike, og er basert på CCS-standarden for hurtiglading som de europeiske bilprodusentene bruker.

Laderne kalles ultrahurtigladere, og kan levere strøm til alle bilder med støtte for CCS.

30 mil på 20 minutter

I pressemeldingen skriver gruppen bak Ultra-E at laderne vil kunne gi rekkevidde på 300 kilometer etter 20 minutter lading.

Foreløpig er det ingen biler med CCS som støtter mer enn 50 kilowatt hurtiglading, men ladestasjonene vil fungere med busser og lastebiler som støtter høyere ladeeffekt.

Det er nemlig ikke bare å putte på høyere effekt på eksisterende biler. Så ved tilkobling til de nye laderne, vil bilen begrense effekten til 50 kilowatt.

Med tiden vil det også komme biler med støtte for slike effekter.

Bilprodusenter er med

Porsches kommende ladesystem er trolig også CCS-kompatibelt. Foto: Porsche

Audi, BMW og Renault er alle med i prosjektet. Det er i seg selv interessant, ettersom Audi i likhet med Porsche er en del av Volkswagen-gruppen. Porsche har sitt eget ultrahurtigladesystem på gang, men det er ikke kjent om dette er en del av prosjektet.

Audi Q6 E-tron skal for øvrig få et ladesystem som støtter inntil 150 kilowatt.

At Renault er med er også interessant. De har til nå satset på sitt egne hurtigladesystem basert på vekselstrøm, og har ikke lansert biler med støtte for CCS-hurtiglading.

Slik fungerer det: Hurtiglading av elbil

Dekker 1100 kilometer

Audi Q6 E-tron vil støtte lading med inntil 150 kilowatt. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/NTB scanpix

Laderne skal utplasseres med en avstand på mellom 12 og 15 mil langs viktige veikorridorer i de aktuelle landene. Det skal da være mulig å kjøre elektrisk fra Amsterdam og Brussel via München til Graz og Wien.

Totalt skal nettverket dekke en korridor på 110 mil.

Det nye ladenettverket skal stå ferdig i 2018, og er delvis finansiert av EU. Det investeres totalt 13 millioner euro (116 millioner kroner) i nettverket.

I pressemeldingen sier rådgiver til EU-kommisjonen, Helmut Morsi, at ultrahurtiglading er en forutsetning for utrullingen av elbiler med større batterikapasitet.

Hensikten med å opprette nettverket skal være å åpne markedet for nyt tjenester og gjøre det lett å kjøre over landegrensense med elektriske kjøretøy.

Når de første laderne skal plasseres ut er ikke kjent.