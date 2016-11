Nesten en av tre over 65 år har minst én fallepisode i året. I dag er det mest vanlig å bruke ulike fallsystemer som en må bære på seg hele tiden, for å varsle pårørende eller helsetjenesten.

Professor i telekommunikasjon, Michael Cheffena ved NTNU, har nå funnet en metode for å kunne bruke lydfunksjonene i smarttelefoner til å oppdage fall - med en rekkevidde på fem meter.

Smarttelefon er et verktøy mange allerede bruker, og det er lett å legge til nye funksjoner eller applikasjoner.

I tillegg vil man ved å benytte lydfunksjonen på smarttelefonen kunne legge fra seg telefonen. Likevel klarer den å oppfatte fall fem meter unna.

– Dette er en stor fordel, og kan gjøre det sikrere og tryggere for eldre som bor hjemme, sier Cheffena.

Fall = dårlig samfunnsøkonomi

Mange fall ender med brudd, vanligvis i håndleddet, hoften eller i ryggen. Fall blant eldre utgjør derfor en stor samfunnsøkonomisk kostnad. Det er også både en fysisk og psykisk belastning for den eldre, derfor er det behov for en god løsning som gjør at eldre kan føle seg tryggere i sitt eget hjem.

De fleste falldeteksjonssystemer er basert på teknologi som registrerer eller reagerer på endringer i fart. Det forutsetter at brukeren har utstyret på kroppen. utstyret registrer endringer og varsler alarmsentralen. Men det er fort gjort å glemme å ta på seg alt utstyr. Mobilens fordel er at den vil oppfatte fall selv om den er et lite stykke unna.

Studenter som testpersoner

Michael Cheffena har testet hvilke lydfunksjoner i smarttelefonen som vil oppfatte et fall best mulig. Det er viktig at telefonen skiller mellom hva som er reelle fall og hva som er andre lyder.

– Vi vil ikke at telefonen skal varsle alarmsentralen når noen mister en bok i gulvet eller slår foten i et bordbein, sier Cheffena.

Cheffena har brukt studenter som forsøkspersoner for å teste lydfunksjonene i smarttelefoner. Disse har utført 130 fall og 130 ikke-fall.

– Smarttelefonen klassifiserer lyden som fall eller ikke-fall. Det er viktig å trene opp systemet, derfor må dette gjentas mange ganger når vi tester, presiserer Cheffena.

– Dette er et godt resultat, men det må selvfølgelig gjøres flere tester før teknologien kan bli en realitet. Under forsøkene var eksterne lyder eliminert og det var unge mennesker som gjorde forsøkene, så dette er en begrensning i studien.

Cheffena håper noen vil ta tak i resultatene og utvikle en programvare som kan komme de eldre til gode.

Ikke falsk trygghet

Doktorgradsstipendiat Randi Stokke ved Senter for omsorgsforskning, NTNU, synes smartelefon-teknologien høres lovende ut. Hun forsker på bruk av teknologi i omsorgstjenester.

– Det er en veldig tanke spennende å bruke smarttelefonen for å detektere fall. Det finnes alltid mange «men». Det må ikke hindre oss fra å prøve nye metoder og teknologier, sier hun.

Stokke understreker at smarttelefonen er et verktøy som er fristende å bruke, fordi brukeren kjenner grensesnittet fra før. Hun har ikke hørt at vanlig mobiltelefon tidligere er brukt for å varsle fall. Hjelpemiddelsentralen bruker Fallofon, en egen falltelefon som en må ha på seg.

– Teknologi bør være enkelt å implementere og ha så lite feilkilder som mulig. Bruken av smarttelefon for å varsle fall må testes grundig i ulike miljøer slik at den ikke gir en falsk trygghet. Det er jo stor forskjell på laboratorium og hjemmemiljø, sier Stokke, som har stor tro på at dette kan bli en realitet i fremtiden.

