Eksperter spår høyere oljepris i 2017

Tidligere olje- og energiminister Tord Lien (Frp) og et knippe andre analytikere spår en snittpris på 58,2 dollar fatet for nordsjøolje neste år.

Det skriver Finansavisen, som har spurt 15 oljeeksperter om sine spådommer for det kommende året.

Minstepris på 46.5 dollar fatet

Snittprisen ekspertene spår er så vidt høyere enn dagens oljepris på 55,2 dollar fatet, men betydelig høyere enn snittprisen for nordsjøolje i løpet av det som har vært et tungt år for oljebransjen.

Kun noen uker ut i 2016 lå oljeprisen nede på sitt laveste på 13 år, da et fat olje gikk for 26.7 dollar.

I snitt spår ekspertene en minstepris på 46,5 dollar fatet, fortsatt mer enn snittprisen i år på 45 dollar, mens optimistene tror på en pristopp på opptil 75 dollar.

OPEC førende

Samtlige eksperter, blant andre NHH-professor Rögnvaldur Hannesson og DNB Markets-analytiker Torbjørn Kjus, peker på de planlagte kuttene til oljekartellet OPEC som en viktig prisvekstdriver.

– Totalt sett tror vi de elleve landene som har blitt enige om å kutte, kommer til å levere cirka 60 prosent av det nettokuttet som er lovet i forhold til referansemåneden, som er oktober 2016, sier Kjus.

Det ventes at USA vil øke produksjonen av skiferolje dersom oljeprisen øker som følge av Opecs planlagte kutt.

– Den største jokeren er skiferoljeproduksjonen, men det vil uansett ta tid å øke den betraktelig, sier Hannesson.