Dobler toppfarten: Sikorsky nærmer seg 220 knop med to rotorer

Mens Sikorsky og partneren Boeing er i ferd med å ferdigstille det første SB-1 Defiant-helikopteret, gjøres det nye framskritt i testprogrammet for S-97 Raider.

– Vi har nå passert 60 timers testflygning og har verifisert at helikopteret manøvrerer like godt i lavere hastigheter som konvensjonelle helikoptre. Nå beveger oss mot hastigheter rundt 220 knop, fortalte Jonathan Hartmann på Solakonferansen i midten av september.

Han er sjef for «disruptive technologies» i helikopterprodusenten Sikorsky som i dag er et datterselskap av Lockheed Martin.

Velprøvd teknologi i ny kombinasjon

Første halvdel av videoen nederst i artikkelen viser S-97s jomfruferd 22. mai i fjor, mens andre halvdel viser helikopteret i høyere hastighet og overgang til hover. Dette er fra mars og april i år og foregår på Sikorky Aircrafts testanlegg i West Palm Beach i Florida.

Hartman forklarer at de innledningsvis i testprogrammet fokuserte mest på flight by wire-systemet, evnen til å manøvrere i lave hastigheter, stå stille i lufta («hover») og med en sømløs overgang til og fra høy hastighet der den kløtsjede skyvepropellen kobles til og fra. Propellen i hekken er i det hele tatt med på å gi en svært responsiv flygemaskin, ifølge produsenten.

Fra den første bakketestinga med S-97 Raider. Foto: Sikorsky

Femtonnsmaskinen har én motor (YT706-GE-700R) som i tillegg til propellen driver to kontraroterende hovedrotorer med rigide blader som skal gi helikopteret en marsjhastighet på hele 240 knop (444 kilometer i timen). Da snakker vi nærmere det dobbelte av hva tilsvarende helikoptre i dag makter.

Skyvepropellen på den første prototypen under avdukingen 2. oktober 2014. Foto: Sikorsky

S-97 er et militært helikopter som på de første skissene bærer på eksterne våpen (7,62/12,7 mm maskingevær, 70 mm-raketter og Hellfire-missiler). Sikorsky hadde imidlertid med seg nye illustrasjoner av maskinen i ulike sivile konfigurasjoner til Solakonferansen.

– Det er i grunn ikke noe eksotisk ved X2-teknologien. Alt er velprøvd teknologi som bare er satt sammen på en ny måte. Og vi er selvsagt klar over at det også er mange kommersielle kunder som verdsetter å fly i 220-240 knop i stedet for 120-150 knop, sa Hartman.

Klikk deg rundt i norsk AW101: Fra denne arbeidsplassen skal det reddes liv i 40 år

Black Hawk/Apache-erstatter

De første konseptskissene av S-97 ble utarbeidet sent i 2010. Teknologien bygger på det eksperimentelle helikopteret X2 som samme høst var først til å bryte 250-knopsgrensa i plan flukt.

Sikorsky X2 har nå parkert for godt - på museum. Foto: C. David LaBianca

X2-teknologidemonstratoren, som fløy første gang i 2008, er donert til Smithsonian's National Air and Space Museum og ble tidligere denne måneden stilt ut på Udvar-Hazy-senteret like ved Dulles lufthavn i Washington D.C.

Den kommende SB-1 Defiant. Foto: Sikorsky

I første omgang er imidlertid X2-teknologien videreført i ytterligere et militært prosjekt, nemlig det som heter Future Vertical Lift (FVL) og handler om å erstatte flerbrukshelikopteret Sikorsky UH-60 Black Hawk og angrepshelikopteret Boeing AH-64 Apache om 20 år nå. Dette er helikoptre som dessuten vil kunne operere uten flygere om bord («optionally piloted»).

Prosjektet har startet med Joint Multirole Technology Demonstrator (JMR-TD) der Sikorsky/Boeing deltar med SB>1 Defiant, mens Bell konkurrerer med V-280.

Sikorsky er i ferd med å ferdigstille det første skroget som skal gjennomgå strukturell testing i løpet av dette året. Rotorblader, girbokser og akslinger er også i ferd med å produseres, mens første flygning er planlagt om ganske nøyaktig et år fra nå.

Dette er et helikopter som i størrelse tilsvarer omtrent det dominerende Sikorsky S-92A som dominerer på norsk sokkel.

Milepæl i sommer: Mens Airbus Helicopters er i krise, feirer Sikorsky seg selv