Disse bilene får felles plattform. Det krever en rekke valg

Siden Nissan og Renault inngikk et strategisk partnerskap i 1999, har de to bilprodusentene, under navnet Renault-Nissan Alliance, utviklet noen kjøretøyplattformer sammen.

Kjøretøyplattformene deler akselavstand, utforming av bunnen av bilen, motorplassering og annet, og danner et felles teknisk grunnlag for biler bygget på samme plattform.

Så langt har elbilene Leaf og Zoe vært utviklet på egne plattformer, noe som nå er i ferd med å endre seg. Neste utgave av disse bilene skal komme på en felles plattform, skriver Automotive News.

Dette kommer etter at administrerende direktør i Renault og Nissan, Carlos Ghosn, har jobbet for å øke samarbeidet mellom de to partnerne.

Oppdaterte varianter kommer først

Ifølge Arnaud Debouf, salgsdirektør i Renault-Nissan, ligger nykommerne noe frem i tid. Før nye varianter kommer i salg, skal det lanseres en ansiktsløftet Leaf i 2018, skriver Automotive News.

Det er en del forskjeller mellom Zoe og Leaf. Foruten å være bygget på forskjellige plattformer ved forskjellige fabrikker, har de forskjellig karosseristørrelse, og får batterier fra to forskjellige leverandører.

Spørsmålet er da om Nissan skal over til batterier fra LG Chem, som Renault bruker, eller om Renault Zoe skal over til batterier fra AESC, som Nissan bruker og utvikler i egen fabrikk. Renault bruker allerede batterier fra AESC i varebilen Kangoo.

Et annet spørsmål er om Zoe skal bli større i neste generasjon, eller om Leaf skal bli mindre. Debouf sier at begge skal konkurrere i samme segment, noe som indikerer at en av delene trolig vil skje.

Debouf oppga ingen detaljer om dette, utover at de to bilene skal se forskjellige ut.

Kommer med DC-hurtiglading innen 2019

Renault og Nissan er på hver sin kant betydelige elbilaktører. Leaf er verdens mest solgte elbil, mens Zoe er Europas mest solgte. Nissan lager i tillegg varebilen e-NV200, mens Renault også lager varebilen Kangoo, sedanen Renault Samsung Fluence og firehjulsmotorsykkelen Twizy.

Nissan lanserte en Leaf med noe oppgradert rekkevidde på 250 kilometer i fjor.

Renault har den siste tiden oppgradert rekkevidden på Zoe til 400 kilometer, og kommer neste år med en Kangoo med 270 kilometer rekkevidde.

Innen 2019 skal Renault også tilby likestrømshurtiglading via CCS. Lederen for Renaults batteri- og infrastrukturprogram, Nicolas Schottey, sier ifølge Autoactu.com at bilene deres er forberedt for å ta imot høy effekt.

Dagens utgave av Zoe selges i en versjon uten hurtiglading, og en versjon med hurtiglading. Forskjellen er at motoren i hurtigladervarianten er laget av Continental, mens motoren i versjonen uten hurtiglading er utviklet av Renault.

Renault meldte seg inn i CCS-laderalliansen CharIn tidligere i år.

Flere biler på vei

Renault Twingo. Foto: Groupe Renault

Renault er angivelig også klar til å lansere nok en elbil, ifølge den franske avisen Les Echos. Først skal de sette i produksjon en billig bil til under 70.000 kroner, som skal selges i Kina.

Deretter skal de lansere en mindre bil enn Zoe, muligens basert på småbilen Twingo, eller den billige Kwid som i dag selges i India til rett over 30.000 kroner.

Tanken er å kapre markedet for små og billige elbiler i Europa.

Avisen skriver også at Renault planlegger å lansere en elektrisk utgave av den store varebilen Master. Denne er i samme størrelsesklasse som den kommende Volkswagen eCrafter.