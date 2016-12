– Det vil bli en utskiftning offshore. På grunn av teknologi vil trolig ikke alle erstattes

IKT. Geologi. Automasjon. Kanskje til og med biologi. Samt godt, gammaldags ingeniørhåndverk. Oljebransjen har behov for folk i årene fremover, men fallende oljepris og fallende omdømme har gitt fallende søkertall på petroleumsfag.

Fra å være et nesten umettelig ingeniørmarked for et par år siden, med kø til oljefagene på høyskoler og universitet, kan det nå virke som om det er motsatt. Men både Oljedirektoratet og Norsk olje og gass mener at behovet vil bli stort, blant annet fordi folk går av med pensjon.

– Vi ser en bølge av gråhårede folk som går over i pensjonistenes rekker de neste årene, sier oljedirektør Bente Nyland.