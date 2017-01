Det har tatt 45 år. Nå er den nye undergrunnsbanen i New York ferdig

45 år etter at første spadetak ble tatt, åpnet endelig den nye undergrunnslinjen, linje Q, i New York denne uken.

Arbeidet med linjen startet allerede i 1972, men på grunn av dårlig økonomisk planlegging stoppet prosjektet helt opp etter tre år med byggearbeid.

Det skriver gothamist.com.

Mangler penger

Etter at pengene var brukt opp og det ble full byggestopp i 1975, gikk det nesten to tiår før det igjen ble snakk om behovet for linjen igjen, og før amerikanerne igjen begynte å regne på kostnadene.

Ti år etter dette igjen, i april 2007, ble endelig midlene bevilget og arbeidet igangsatt for andre gang.

Linje Q har endt opp med å koste 4,5 milliarder dollar, tilsvarende 3,8 milliarder kroner.

Etter planen skal linjen utvides videre, men enn så lenge mangler staten penger til fortsettelsen.

Planen er likevel å sette i gang med neste etappe av arbeidet i 2019. Da skal det graves tunneler fra 96th Street til 125th Street

Den nye banen estimeres å frakte 200.000 mennesker hver eneste dag. Foto: Metropolitan Transportation Authority/ Rehema Trimiew

200.000 reisende

Den etterlengtede linjen strekker seg fra fra stasjonen på 96th Street til Lexington Avenue, og skal ifølge MetropolitanTransportation Authority (MTA) frakte rundt 200.000 reisende hver dag.

Den er bare tre stopp lang, men skal ifølge etaten gi færre overfylte vogner og redusere antall forsinkelser betraktelig.

For reisende som drar fra Upper east side og innover i Manhattan, skal reisetiden reduseres med så mye som ti minutter med den nye linjen sammenliknet med det gamle tilbudet.