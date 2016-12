Denne maskin-teknologien kan få en overhaling av Elon Musk

«Traffic is driving me nuts», tweetet elbil- og romgründer Elon Musk på lørdag. Teknologiens rockestjerne er grundig lei av å sitte i trafikkork.

I kø hjelper det ikke å ha aldri så mange elektriske gamper tilgjengelig. Men Musk er ikke kjent for å resignere, så han har tenkt å gjøre noe med trafikkproblemene:

Nå vil Teslas grünlegger bygge en tunnelboremaskin og begynne å grave underjordiske veier. Både problembeskrivelsen og løsningen kom i den samme tweeten.

I neste tweet kom selskapsnavnet, «The boring company», fulgt opp av nok en tweet om at det var boring de skulle drive med, og så enda en som avslutning om at dette skulle han gjøre.

Mener alvor

Det er all grunn til å lytte når Musk uttaler seg så kategorisk. Vi vil nok se svære maskiner med «The boring company» på i løpet av noe år, og forhåpentligvis lange flotte underjordiske motorveier uten trafikkø noen år etter det.

Det er ingen ny ide å bore seg gjennom moder jord for å effektivisere trafikken. Men det er ikke elbiler eller romraketter heller. Mange håper nok at Musk og Co nå ser et lys i tunnelen som ingen andre har fått øye på.

Elon Musk kjedet seg nylig i bilkø og fikk en lys ide. Den havnet på Twitter. Foto: Skjermdump Twitter

Dagens tunnelboremaskiner, i hvert fall de som skal gjennom skikkelig fjell, har jo stort sett vært bygget på samme måte i mange årtier. De har en svært roterende stålfront med masse kuttere som presses inn i fjellet, og beskriver konsentriske sirkler når hodet roterer.

Hver kutter presses inn i fjellet med mange titalls tonn matekraft og knuser berget under den spisse eggen, men det fjerner ikke mye steinmasse.

Det som får berget til å løsne er skjærkreftene som induseres, og som får flak av stein til å skalle av mot sporene fra andre kuttere på hver side.

Hardt er tøft og dyrt

Jo hardere berget er jo verre blir det. Og er berget både hardt og har høy ripefasthet, for eksempel når det er kvartsholdig, så slites kutterne voldsomt. Høy kutterslitasje og lav inndrift er dyrt. Spørsmålet er om dette prinsippet er egnet for lange underjordiske motorveier. Eller kanskje Musk har tenkt ut noe nytt og revolusjonerende? Vi kan jo håpe.

Et annet problem med lange vegtunneler er ventilasjon. Men om dette er tunneler som bare blir forbeholdt elbiler reduserer problemet voldsomt. Så får vi håpe at det dukker opp en god løsning for å håndtere en brann. Selv om biler med forbrenningsmotor brenner oftere enn elbiler, så tar en og annen av disse fyr også.

Ideene blir realisert

På tross av hårete utgangspunkt slår Musks ideer rot. Det viser hans egne selskaper.

Og det ser jo lyst ut for Musks ide om overjordiske transporttunneler. Mange selskaper utvikler Hyperloop etter at han lanserte det gamle konseptet i en fornyet utgave.