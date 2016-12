Denne el-fergen går i 28 knop

I Norge har Wärtsilä og teknologipartnere fått 20 millioner kroner gjennom Pilot-E-programmet for å utvikle en hurtiggående katamaran med batteridrift. Pilotfartøyet er antakelig ikke klar for testing i 30 knop før 2018.

I Sverige ligger allerede en pilotversjon av en hurtiggående passasjerbåt med elektrisk framdrift. BB Green er utviklet som ledd i et EU-prosjekt.

Norske Effect Ships International (ESI) har utviklet skrogdesign og et system som blåser luft under skroget. Det kan gi drivstoffbesparelser på 30-40 prosent, eller økt fart med lavere energibruk.

EU-prosjekt på overtid

I høst har svenske Green City Ferries prøvekjørt fergen.

– Det gjenstår en del optimalisering av systemer, sier Ulf Tudem, daglig leder i Effect Ships International.

Selskapet har patentert teknologien for å danne luftpute under skroget, ASV-teknologi (air supported vessel).

Utviklingen av BB Green har tatt lengre tid enn EU-prosjektet hadde satt som krav. Utviklingen gikk ikke helt på skinner og trakk ut.

BB Green-prosjektet har som mål å lage batteridrevne passasjerbåter for 25-30 knop, med god plass til passasjerer og sykler. Foto: ESI

I mai 2015 skulle EU-prosjektet BB Green vært avsluttet.

– En del tekniske utfordringer gjorde at prosjektet ble forsinket og ikke ferdig innen EU-rammene, sier Tudem.

Stockholms-demo

Flere av partnerne i prosjektet har derfor bidratt til å få fartøyet fra verftet i Riga i sommer. Eschandia Marine, som står for det elektriske framdriftssystemet, har bidratt og tatt det med som demonstrator i Green City Ferries i Stockholm.

Partnerne skal ta med seg AirEl, som pilotfartøyet heter, og demonstrere for EU- og EØS-land at nullutslippstransport på sjø er mulig.

BB Green-båten ble utviklet med tanke på transport av personer og sykler på nederlandske vannveier. Det er plass til 70 passasjerer og mange sykler.

Målet er at det skal kunne gå i 30 knop og hurtiglades. Ettersom fartøyet går delvis på en luftpute, blir det nesten ikke bølger. Det er viktig for å unngå utvasking av elvebredder langs europeiske vannveier.

BB Green-fartøyet AirEl på prøvetur utenfor Stockholm.

Vifter luft

Pilotfartøyet har to batterier på 400 kilowattimer hver. To elmotorer, hver på 280 kilowatt, driver to Volvo Penta ISP-propeller som skal gi det 25 tonn tunge fartøyet en fart på 30 knop.

En vifte spyler luft inn i en lomme under skroget som løfter det opp og minsker motstanden i vann, tilsvarende en energibesparelse på rundt 40 prosent.

Rekkevidden er oppgitt til 14 nautiske mil med toppfart. Etter 15-20 minutter hurtiglading skal fartøyet være klar for en ny 30-minutters tur. Ifølge Green City Ferries er BB Green-fergen AirEl dermed «verdens raskeste elektriske pendlerferge».

Dette er partnerne i BB Green: SES Europe/Effect Ships International, Norge (Skrogteknologi og design)

Latitude Yachts, Latvia (Bygging)

Echandia Marine, Sverige (Systemintegrasjon)

Leclanché, Sveits (Batterier)

SSPA, Sverige (Tanktesting og dokumentasjon)

Lloyd’s Register, UK (Sikkerhet og klassing)

Diab, Sverige (Komposittmaterialer og engineering)

Aqualiner, Nederland (Sluttbruker)

Luft for flere

Effect Ships International har i mange år utviklet en rekke skrogdesign for ulike fartøystyper der luftsmøring skal gi store drivstoffbesparelser og roligere gange i sjø.

– Vi har flere referansebåter på sjøen eller under bygging nå, sier Tudem.

Ett av de siste prosjektene er en demoversjon av et 18 meter langt servicefartøy som kan brukes til vindparker. Båten er ferdig bygget og ute på testkjøring.

I Indonesia er et 22 meter langt fartøy med vannjet under bygging, mens et portugisisk verft bygger en 17-meters båt med ASV-skrog.

