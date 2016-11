Denne Audi-en skal utforske månen neste år

En privat gruppe planlegger å reise til månen. Den tyske gruppen PTScientists (Part Time Scientists) annonserte i går kveld at de skal sende en rover til stedet hvor den siste ekspedisjonen til månen fant sted i 1972.

Målet er blant annet å undersøke hvordan det har gått med utstyret de siste astronautene etterlot seg for 44 år siden.

Måneturen planlegges som i forbindelse med Googles konkurranse Lunar Xprize.

Den første private aktøren som kan sende et romfartøy til månens overflate, kjøre 500 meter og sende tilbake HD-video og bilder til jorda, vinner 20 millioner dollar (170 millioner kroner).

Andre og tredjeplass får fem millioner dollar (42 millioner kroner) hver.

Konkurransen ble utlyst i 2007, og har nå deadline desember neste år. Altså må oppdraget være utført senest da.

Flere har planer om å lande på månen

En viktig deadline deltakerne må overholde, er å sikre seg en kontrakt for oppskyting. Dette må være i havn innen utgangen av 2016.

16 aktører er med i konkurransen, og fire av disse har til dags dato sikret seg kontrakt om oppskyting neste år. Sist ut er altså PTScientists. De andre er Moon Express, SpaceIL og Synergy Moon.

De resterende deltakerne begynner å få dårlig tid.

PTScientist har sikret seg kontrakt med den private aktøren Spaceflight Inc, som spesialiserer seg på å sende last ut i rommet.

Gruppen sender to eksemplarer av en rover som skal utføre oppdraget. Denne er utviklet i samarbeid med sponsor Audi, og kalles Audi Lunar Quattro. Roveren er ikke utelukkende et PR-stunt fra bilprodusenten, da den inneholder en rekke instrumenter som skal gjøre det mulig å gjøre vitenskaplige målinger på månens overflate.

Lander nær Apollo-steder

Roverne skal lande i Taurus-Littrow-dalen, som var det siste stedet et menneske satte sin fot på månen. Her ønsker de blant annet å undersøke hvordan det har gått med NASAs månebil, og for å finne ut hvordan forskjellige materialer klarer seg i rommet over tid.

Det er imidlertid ikke bare å lande samme sted og rote rundt. For NASAs retningslinjer sier at ingen bør lande nærmere enn to kilometer fra de såkalte Apollo-arv-stedene, og ikke komme nærmere enn 200 meter fra utstyret.

De skal derfor lande omtrent fire kilometer unna, og studere månebilen fra 200 meters avstand.

Så skal det sies at dette er retningslinjer, og ikke forbud ettersom ingen stat har jurisdiksjon på månen.

Tar med pakker fra andre

Roverne skal leveres med månelanderen ALINA. Om bord har de også annet utstyr, som andre aktører har betalt for å få sendt opp.

PTScientists tar betalt 750 000 euro (6,7 millioner kroner) per kg last de tar med seg for andre aktører, ifølge Spacenews.com.

Dette blir for øvrig ikke første gang siden 70-tallet at vi har landet på månen. I 2013 landet det kinesiske romfartøyet Chang'e 3 på månen. Da var det 37 år siden sist.