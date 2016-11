Borten Moe-selskap fortsetter oppkjøpene i Nordsjøen

- Vi har kjøpt det tyske olje- og gasselskapet Wintershalls andel på ti prosent i Yme-prosjektet. Det ble godkjent i departementet i forrige uke, sier kommersiell sjef i Okea og tidligere olje- og energiminister, Ola Borten Moe.

Ved årsskiftet undertegnet Okea en av avtale med Repsol om en andel på 60 prosent i Yme-feltet. Det hadde derimot gått litt raskt i svingene og søknaden ble derfor i første omgang lagt i bero av Olje og energidepartement.

- Avtalen vi inngikk må justeres, slik at Repsol fortsatt sitter som operatør. I Norge forutsetter myndighetene at operatør har reell økonomisk eksponering. Det er ikke mulig å leie inn operatørkompetansen som det er i Storbritannia, sier Borten Moe.

Okea jobber nå med å få på plass egen operatørkompetanse.

- Målet er å bli godkjent som operatør i løpet av vinteren.

Vil bruke eksisterende infrastruktur

Yme-prosjektet er den største industriskandalen Norge har sett. I høst ble den ubrukelige plattformet fjernet og fraktet til Lutelandet.

- Det er fortsatt seks produksjonsbrønner og tre injektorbrønner på feltet som er klargjort for produksjon. Sammen med installert undervannsutstyr og en lagertank betyr det at størstedelen av infrastrukturen allerede er på plass. Den ønsker vi å ta i bruk, sier Borten Moe, som mener at det ville vært hyggelig for storsamfunnet å få igjen noen av verdiene som har gått tapt i prosjektet.

- Vi mener at vi har klart å snu det fra å være et fjerningsprosjekt til et utbyggingsprosjekt.

Grevling

Okea ble startet av tidligere Det norske-sjef Erik Haugane og tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe. Selskapet har så langt kjøpt seg opp i tre felt: 0,554 prosent av Ivar Aasen-feltet, 10 prosent i Yme samt dialog med Repsols om en andel på 60 prosent i Yme-feltet og 30 prosent av Grevling av Aker BP (tidligere Det Norske).

- Vi har kjøpt 30 prosent av oljefeltet Grevling, som er et 40 millioner fat felt, forteller Borten Moe.

Funnet, som ble påvist i 2009 i reservoarbergarter i midtre jura (Hugin- og Sleipnerformasjonene) og øvre trias (Skagerrakformasjonen). Operatør er Repsol Norge AS.

- Det er spenning knyttet til reservoaregenskapene. Vår ambisjon er å se om Grevling kan være et prosjekt, hvor man kan bruke standardiserte og flyttbare innretninger.