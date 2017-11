Selv om du blir feit i jula trenger ikke kjøkkenviften din å bli det

I julen fylles mange hjem med lun lykke og god stemning. Og ribbe og pinnekjøtt. Og kanskje medisterkaker og surkål, som er veldig godt med kålrabistappe og ribbesjy, etterfulgt av et lite besøk av Sarah Bernard med sin gode venninne ris a la mande. Jepp, maten er helt klart en av julens høydepunkter, men den berømte osen som følger hakk i hel: ikke fullt så mye. Det er kjøkkenviften sin oppgave å sørge for at matlukt ikke setter seg i klær og vegger, og her er det én komponent som er helt avgjørende.

Fettet kjører slalåm

Du trodde kanskje at det er viftens sugekraft som avgjør hvor mye av matlukten som trekkes ut av rommet. Det er en naturlig tanke, men faktisk ikke helt riktig. Det er fettfilteret det står på, og her er Miele overlegne. Det er fordi fettfiltrene i Mieles kjøkkenvifter består av ti lag, i motsetning til alle andre på markedet, som i gjennomsnitt bare har fem. Nå vil du kanskje innvende noe som: vil ikke det påvirke sugekraften? Det tenkte vi og, så vi testet like gjerne med et 3 kilo tungt stekebrett:

Brettet sitter klistret til filteret og demonstrerer at et 10-lags fettfilter ikke påvirker luftgjennomstrømningen - lukten vil finne veien ut, men ikke fettet.

Som bildene demonstrerer forhindrer ikke 10-lags filteret luftgjennomstrømningen. Et kraftig innsug er essensielt for å fjerne matlukt, men et filter med få lag vil slippe fettet gjennom. Da vil det så ligge å spre lukt i kammeret bak. Det er derfor Miele har gjort det vanskeligere for fettet å slippe unna og utviklet et filter med nok lag til at det ikke unnslipper, uten at det går på bekostning av luftgjennomstrømningen.

Ingen elektrisk jungel bak

Etter et par uker med heftig kokkelering, tradisjonen tro, er det gjerne på tide med en viftevask. Det er først når man fjerner filtrene at man ser viktigheten av å holde fettet borte fra elektronikken. Fett er svært antennelig, og skulle du være så uheldig å sette fyr på julepølsene er det viktig at flammen ikke sprer seg.

Igjen sørger 10-lags filteret for at motoren ikke går i stykker fordi det fanger opp 99% av fettet. Den siste prosenten vil allikevel akkumulere til behov for rengjøring, men det er ingen sak med Mieles CleanCover. Dette er, i ordets forstand, et deksel som beskytter ledninger og motordeler, og som også gjør det lett å vaske.

Her trenger du ikke annet enn to minutter og en våt klut for en trygg og enkel rengjøring.

NoSmell, no problem

I tillegg til et solid filter, er det én ting til Miele har gjort for å forhindre at kjøkken og omegn lukter surkål til langt uti februar. Det er et luktfilter basert på aktivt kull som absorberer og nøytraliserer 98% av alle luftmolekylene. NoSmell, heter det og kan sammenlignes med en «kassett» som tas inn og ut av ventilatoren. Med et kullfilter i stedet for utluftningsrør vil varmetapet i huset begrenses i tillegg til at effekten av viften alltid vil være høy. Dette er fordi lange utluftningsrør med mange vinkler kan redusere effekten betraktelig.

Mat er så godt og så viktig, men det er ikke ålreit når lukten av den setter seg i vegger og klær. Med julen rett rundt hjørnet kan det derfor være lurt å investere i en kjøkkenvifte som gjør det den faktisk skal. Det er jo aldri feil med en tidlig julegave.