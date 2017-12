Slik kan man bruke VR til avansert prosjektering

Virtuell virkelighet, med tilhørende briller som dekker hele ansiktet, er blitt et relativt vanlig syn i vår hverdag. VR er etterhvert blitt et relevant underholdningsprodukt og markedsføringsmetode.

Det finnes imidlertid bruksområder ikke relatert til underholdning, der VR virkelig kan komme til nytte. Et godt eksempel er det å kunne prosjektere nye bygg. Det er i seg selv ingen stor nyhet å bruke avanserte 3D-verktøy som er behjelpelige med å utvikle bygninger, men det å prosjektere det hele med VR er en nyskapende metode.

Erlend Stien hos Asplan Viak har utforsket VR-løsninger siden 2012.

Ingeniør- og arkitektfirmaet Asplan Viak har sett verdien av dette, og prøver ut denne teknologien i flere nye byggeprosjekter. Disse gjennomføres sammen med entreprenøren Kruse Smith.

En av de store fordelene med VR er mulighetene til å endre store og små detaljer i en bygning under prosjekteringsfasen, samt bruke sin egen kropp til å teste endringene.

– I VR kan du bruke menneskekroppen som en målestav. Det gjør prosjekteringen mye lettere å visualisere og oppleve, forteller Erlend Stien, sivilingeniør hos Asplan Viak.

– Andre bransjer, som spillindustrien, har bevist at VR har livets rett. Når vi begynte å se på bruken av VR, måtte vi imidlertid overbevise vår bransje at det ikke bare var en gimmick. At det er en praktisk løsning som kan gjøre hverdagen vår enklere, sier Espen Solheim-Kille, ansvarlig for forskning og utvikling hos Kruse Smith.

Brukes under bygging

Hans kollega, Marius Eide, er BIM-koordinator og ansvarlig for bruken av VR hos entreprenøren. Han kan bekrefte at alle de involverte i testingen av VR så nytten med en gang. Til tross for noe opprinnelig skepsis for at dette bare var et leketøy.

– Vi har foreløpig rullet VR ut i to prosjekter som er under oppføring. Et av disse er helsehuset i Lyngdal. Det vi gjør er å samarbeide med arkitekt og byggherre, som kan gå inn og se hvordan bygget kommer til å se ut i virkeligheten, sier Marius Eide.

Slik foregår VR-prosjekteringen hos Kruse Smith.

Noe av det viktigste er å kunne endre deler av prosjektet fortløpende, og kunne se hvordan det påvirker resten av bygningen. For eksempel kunne arkitekten gjøre om en hel fasade mens byggherren så på, det ble gjort justeringer på bæresystem og andre viktige elementer av konstruksjonen.

– Selv mer «banale» ting, som å endre høyden på et rekkverk, kan gjennomføres raskt og enkelt. Når vi var redde for at rekkverket ble for lavt, kunne vi gå inn og la en person legge hånda si på rekkverket i VR. Dermed fikk vi sjekket om det var riktig høyde. Å bruke VR gir en helt ny romfølelse og virkelighetsforståelse, forteller Marius Eide.

Erlend Stien hos Asplan Viak har vært involvert i prosessen med å ta VR i bruk. Han er enig i fordelene:

– Under tradisjonell prosjektering kan det være noen som er mer vant til å jobbe med tegninger enn andre. I VR bruker vi som sagt menneskekroppen, og det åpner for helt nye måter å visualisere størrelsesforhold på. Dette er en opplevelse du ikke får med et vanlig 3D-program. Det er samtidig enormt mye du kan teste og vise i VR, sier han.

Penger spart

Også byggherren er fornøyd med løsningen, påpeker Marius Eide. VR-prosjekteringen blir gjerne gjort i mindre grupper, for eksempel byggherremøter, der de involverte kan diskutere detaljer seg i mellom.

Én ting er at prosjekteringen er blitt mer praktisk, en annen ting er at det spares betydelige summer med penger.

– Investeringskostnaden er voldsomt lav sammenlignet med andre måter å prosjektere på. Vi måtte kjøpe noen PCer og VR-briller, og nå kan de brukes av alle som ønsker det, sier Espen Solheim-Kille.

Det er også konkrete besparelser å vise til når det gjelder det å gjennomføre endringer i virtuell virkelighet, fremfor ekte virkelighet. Det å oppdage potensielle feil før bygget er oppført, betyr også besparelser knyttet til fremtidig drift.

Moden teknologi

HTC Vive er VR-headsettet Asplan Viak har valgt å satse på. Bilde: HTC

Ideen med å bruke VR til prosjektering av nye bygg ble klekket ut sammen med konsulentene i Asplan Viak. Begge selskapene var interessert i å teste ut potensialet i VR, og utforsket forskjellige muligheter sammen.

– Vi har vurdert VR lenge, siden 2012, men det er først nå vi føler at teknologien er bra nok og kan brukes konstruktivt. Løsninger vi jobber med er nå lette å kommunisere til kunder via VR, og det er lett for kundene våre å se hvilke løsninger som er optimale, sier Erlend Stien.

Det startet med testing av selve teknologiene: Man måtte finne både maskinvare og programvare som passet. Valget falt fort på HTC Vive-brillene, og etter å ha testet mange forskjellige programmer for 3D-modellering og lignende, ble det satset på programvarepakken Fuzor.

– Programvaren er genuint nyttig, med veldig gode 3D-funksjoner, og spesielt godt tilrettelagt for samarbeid og prosjektering, sier Erlend Stien.

– Deretter prøvde vi løsningen i mange avdelinger, for å sjekke hvor det var best potensiale for å bruke den til noe nyttig. Den lavthengende frukten var prosjektutvikling, rett og slett å la kunder gå inn i bygninger og se nøyaktig hvordan prosjektet kommer til å se ut når det blir ferdigstilt, forteller Solheim-Kille.

Fremtidsrettet

Det er med andre ord tydelige fordeler med å bruke VR på denne måten, og Espen Solheim-Kille er klar på at de ser potensialet i å bruke løsningene andre steder.

– Løsningen er godt implementer på tre av våre kontorer per i dag. Nå ser vi for oss at vi kan bruke dette ved salg av eiendom, der kjøperen kan se på leiligheter eller kontorer i virtuell virkelighet. Det er også gode muligheter for opplæring ved bruk av VR, for eksempel på byggeplasser.