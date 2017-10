Per Kristian var bare 24 år da han ble leder i HENT AS

I begynnelsen tenkte jeg sånn: shit, jeg klarer ikke

det her, jeg er for

ung for det her – Per Kristian Talsnes, Kvalitetsleder i HENT AS.

For tre år siden hadde Per Kristian Talsnes såvidt rukket å bli tørr bak ørene før han fikk jobb som HMS-leder i et av Norges største entreprenørfirmaer. I dag er 27-åringen Kvalitetsleder i HENT AS og dermed en del av ledelsen på HENTs prosjekter. Med støtte i avdeling, men også ved å ta ansvar og vise kreativitet på egenhånd har Per Kristian de tre siste årene lært seg hvordan han blir hørt i en bransje der antall års erfaring ofte avgjør ordets vekt. Han er overbevist om at prøve- og feile-metoden er avgjørende for å utvikle sin egen lederstil, men forteller også om utfordringene dette byr på når medarbeiderne er kompetente og bedriften utvikler seg raskt.

NITO er på saken og kommer med et helt nytt konsept spesielt rettet mot unge ledere. Kurset heter NITO Ny Leder og har kickoff den 15. november sammen med NITOs årlige lederkonferanse. Med tre kurs og påfølgende dybdedager vil programmet på seks måneder ta for seg det Per Kristian brukte tre å på å lære seg.

#1 Kommunikasjon er alt – Det er superviktig å bygge relasjon. Som ung og uerfaren i starten av sin lederkarriere synes Per Kristian det var skummelt å korrigere eller stille kritiske spørsmål til medarbeidere med dobbelt så mye erfaring. Men så fort han lærte seg hvordan han best mulig kunne kommunisere med egne kolleger så vel som underentreprenører, ble han mer komfortabel med rollen. – Mitt triks nå er humor, smiler han. – Får jeg gutta til å le, har jeg kontakt. Det har jeg lært meg fordi jeg har vært mye ute på byggeplassen for å bevisst prøve å skape den relasjonen. Som leder må du gi mye av deg selv i den forstand at du hver dag er bevisst på hvordan du kommuniserer med medarbeidere. I en ny jobb, der navnerunden i seg selv er et prøvestykke, kan det ta tid før man klarer å gi relasjonsbygging fullt fokus. Å lede og motivere medarbeidere i kompetansesterke organisasjoner krever at du som leder tilpasser ditt lederskap. NITO Ny Leder vil bidra med å definere deg som leder og ikke minst skille mellom når det er tid for å støtte og styre.

#2 Du må ha guts – Spesielt for å tørre og stille de "dumme" spørsmålene. Med "HMS er OSS" som slagord og en ambisjon om å alltid levere 0-feil prosjekter, settes det høye krav til Per Kristians rolle som HMS og kvalitetsleder i HENT. – I begynnelsen tenkte jeg sånn: shit, jeg klarer ikke det her, jeg er for ung for det her. Men når jeg fant min egen måte å gjøre ting på og stolte på at det var bra nok, begynte ting å løsne. Per Kristian forteller at han på sitt første prosjekt selv utvidet eksisterende sjekklister for å lære mest mulig. Han foretok også inspeksjoner hver uke, der han brukte disse listene i hvert fag på byggefeltet. Med bakgrunn innen bygg og konstruksjon hadde han lite peiling på for eksempel elektriker og rørlegger sitt arbeid. – Det hjalp meg å komme i gang og i tillegg få en kunnskap jeg ikke klarte å lese meg opp på. Det kunne være så teite spørsmål som "hvorfor er den en bulk der?", sier han. Mange av spørsmålene som dukker opp når du får en ny lederrolle kan føles dumme. Det er mye man kan lese seg til, men det optimale er om det i tillegg finnes en ekstern arena der du kan prøve og feile med andre i samme situasjon. NITO Ny Leder er en slik arena.

#3 Du må lede uten å være sjefete – Gå ut og vær sammen med de du skal lede. Per Kristians tips til andre unge ledere som kanskje sliter eller er helt nye i jobben er å omgås med de du skal samhandle og lede. – Ikke bare sitt på kontoret eller anleggsbrakka og tro at du kan lede folk uten å ha vært der selv, sier han. Allerede for sitt første prosjekt for HENT, bidro Per Kristian til at firmaet ble nominert til Gullhjelmen - som er en prestisjetung pris Statsbygg gir ut til det firmaet som briljerer innen HMS. – Jeg drives av resultater. Mitt mål på alle prosjekter er enkelt og greit å gjøre en så grundig og god jobb som mulig. Det er til tider hardt og tidkrevende, men kanskje det er akkurat det som gjør at jeg blir respektert? Dessuten hjelper det at HENT tør å satse på unge ledere, sier Per Kristian. På lederkurset vil du få en god blanding av teori og praksis som blant annet gir en pekepinn på forskjellen mellom leder og sjef. Du får teste verktøy, og øve på ulike scenarier og praktiske oppgaver som du kan ta med deg inn i arbeidshverdagen.