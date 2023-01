Yara vil bygge om ammoniakkterminaler i Tyskland

Yara vil bygge om ammoniakkterminalene sine i Tyskland. Dette skal gi en økt importkapasitet for ammoniakk som tilsvarer 530.000 tonn hydrogen.

Ombyggingene skal øke Tysklands importkapasitet for ren ammoniakk med rundt tre millioner tonn, skriver Yara i en pressemelding.

Yara skriver at ammoniakk er en bærekraftig energibærer for hydrogen og kan brukes som drivstoff blant annet for skip. Dessuten blir det brukt som råstoff i gjødselproduksjon og annen industri.

Planene blir offentliggjort i forbindelse med at Tysklands visestatsminister Robert Habeck er på besøk i Norge.

– Robert Habeck og andre tyske ledere har vært tydelige på at de har ambisjoner om å øke satsingen på hydrogenøkonomien. Dette imøtekommer vi nå. Jeg er stolt over at Yara har identifisert et betydelig potensial til å øke ammoniakkimporten til Tyskland som møter det voksende markedsetterspørselen, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.