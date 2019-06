Volkswagen kjøper seg opp i svensk batteriprodusent

Volkswagen kjøper 20 prosent av Northvolt, den svenske produsenten av celler til batterier. Samtidig annonseres et fellesforetak som skal bygge en batterifabrikk. Her skal de to selskapene eie like stor andel hver.

Volkswagen spytter inn omtrent 900 millioner euro til sammen, skriver Automobilwoche.

20 prosent sikrer Volkswagen en plass i styret til Northvolt. Selskapet ble etablert i 2016, og skal blant annet produsere celler i Sverige.

Batterifabrikken som skal bygges av fellesforetaket skal ha en kapasitet på 16 gigawattimer. Denne skal etableres i Salzgitter.

Produksjonen skal starte opp i 2023 eller 2024, men avhenger av at de økonomiske forholdene tillater det.

Volkswagen har umettelig batteribehov

Produksjonskapasiteten er ikke i nærheten av den batterikapasiteten Volkswagen har behov for.

Volkswagen-gruppens styreleder Matthias Müller har tidligere sagt at Volkswagen har behov for en kapasitet på 150 gigawattimer i året innen 2025.

Det var også allerede klart at Volkswagen ville bygge en pilotfabrikk i Salzgitter, hvor de i dag lager forbrenningsmotorer.

BMW er blant de andre investorene

Skisse til celler som kan produseres av ved den foreslåtte batterifabrikken til Northvolt i Sverige. Bilde: Northvolt

BMW og Siemens er blant eksisterende Northvolt-investorer. BMWs samarbeid skal sikre dem tilgang til en batteridesign som gjør det enkelt å resirkulere.

Investeringen fra Volkswagen sikrer at Northvolt kan bygge det som skal bli Europas største celleproduksjon. Dette skal etableres i Skelleftå. Celler produsert her skal sendes til Polen for å bygges til batterier.

Store deler av produksjonen frem til 2030 er allerede solgt, ifølge Reuters. Celleproduksjonskapasiteten skal i første omgang være inntil 32 gigawattimer.