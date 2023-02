Verken staten eller Bane Nor visste om kartellanklager mot Follobane-entreprenør

Fredag kunne Teknisk Ukeblad avsløre at Follobane-entreprenør Elecnor ble ilagt en bot på 200 millioner kroner for kartellvirksomhet i 2019. Oppførsel rundt tildeling av en Follobane-kontrakt i det angivelige kartellet var utslagsgivende for at et av selskapene varslet spanske konkurransemyndigheter, som da startet etterforskning.