Velg arbeidsplassen som gir deg et bedre liv – i dag og i morgen

Året er 2050. Maya er 22 år. I natt får hun ikke sove, det er for varmt. Altfor varmt.

Den vakre havnebyen Porto i Portugal opplever enda en ekstrem hetebølge som bokstavelig talt koker bort naturen og hjemmene deres. Varmen er så intens at det er vanskelig å puste, og avlingene som familien skulle leve av, er ødelagt – i år igjen.

Selv om næringslivet og politikerne visste at disse dødelige konsekvensene var resultat av gårsdagens politikk og virksomheter, mest av alt forbrenning av kull, olje og gass, var ikke viljen der til å omstille samfunnet.

Men sånn trenger det ikke å bli. Historien til Maya kunne vært helt annerledes.

Alle som ikke har levd under en stein de siste 20 årene, har fått med seg at menneskeheten står overfor de største krisene i vår felles historie: klima- og naturkrisen.

Til tross for at nesten 200 statsledere har gått sammen gjennom Parisavtalen for å redusere de verste konsekvensene av klimakrisen, mangler det fortsatt forpliktelser og reguleringer – nemlig konkrete tiltak.

Trenger spissompetanse innen klima

Vi trenger tiltak som bidrar til å redusere CO 2 -utslipp, men som samtidig bidrar positivt til naturen og miljøet. Tap- og skadefond til de av verdens områder som er mest utsatt for konsekvensene av klimakrisen, er bra, men det er å fortsette å kaste ved på bålet dersom vi ikke også kutter utslippene nå.

Én ting er altså sikkert: Kompetanse knyttet til omstillingen som næringslivet og det offentlige må gjennom, blir uhorvelig viktig i årene fremover.

Det grønne skiftet trenger folk med spisskompetanse innen klimaforskning, energiløsninger som havvind, hydrogen og solenergi, klimarisiko, natur- og arealregnskap, programmering og scenarioutvikling. Det trengs også strateger og innovatører som utvikler nye ideer, setter retningen og bygger tverrfaglige team der de med spisskompetanse kan jobbe sammen.

Følg nysgjerrigheten

Skal du som nyutdannet teknolog finne drømmejobben, må du følge nysgjerrigheten. I ansettelsesprosessen må du også stille spørsmål om lederskap, bærekraftsnivå og innovasjonsarbeid. Finn ut om bedriften faktisk har bærekraft sentralt i kjernevirksomheten. Eller start din egen arbeidsplass! Norge og verden trenger flere grønne selskaper som bruker arbeidshverdagen til å forme fremtidens bærekraftige samfunn.

Vi lever i en tid der omstillingen til fornybart stadig overgår ekspertenes forventninger. EU tok nylig grep for å bli uavhengig av russiske fossile brensler og aksellerere det grønne skiftet på sikt. Verden har satt seg nye mål mot naturtap, og stadig flere innser at elmotoren er overlegen fossilmotoren.

Utdanningen eller jobben vi velger, bidrar til enten å forverre eller forbedre livssituasjonen vår i 2050, uavhengig av om vi bor i Norge eller på den andre siden av kloden.

Verden og Maya trenger flere som velger utdanning og arbeidsplass som sørger for grønn omstilling. Det er ditt og mitt ansvar.

Dette kan blir virkeligheten

Du kan skape en morgendag som blir et bedre levested for deg selv og andre, slik som Maya. Jeg håper dette blir realiteten:

Året er 2050. Maya er 22 år. I natt har Maja sovet godt. Hun står opp, setter på kaffen og ser ut over den vakre havnelandsbyen Porto i Portugal.

Hun ser på solcellene som dekker takene til nabohuset, det elektriske toget som snirkler seg gjennom de trange gatene og el-ferjene som frakter folk til jobb ved elvemunningen av Dorou.

Enda godt, tenker hun, at verdens ledere klarte å ta grep i 2020-årene, slik at skogbrannfaren og den ulevelige varmen ikke fikk utvikle seg videre.