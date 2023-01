Arbeidet med feilretting og testing av skjøter og endeavslutninger har vist seg å være mer omfattende og tidkrevende enn Bane Nor forventet. Torsdag kunne derfor Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund fortelle at åpningen av Follobanen utsettes med ytterligere 12 dager.

– Vi er lei oss for at pendlerne og øvrige reisende på Follobanen ikke har fått det tilbudet vi har lovet dem, og at det nå tar ytterligere tid før gjenåpning, sier Frimannslund i en pressemelding.

Gir seg selv mer tid

Bane Nor har lenge meldt om planlagt gjenåpning av Follobanen 1. februar. I en pressemelding torsdag skriver de imidlertid at de ikke vil klare å overholde denne planen.

Frimannslund forteller at de utsetter åpningen for å være sikre på at de har tid til å håndtere eventuelle ytterligere feil og mangler før togene settes i trafikk.

Utsettelsen skal være kommunisert til Vy torsdag slik at de kan få tid til å planlegge rutetilbudet fremover, samt ivareta informasjonsbehovet om togtilbudet til de reisende.

Dårlige kabelskjøter

Follobanen åpnet den 11. desember i fjor, men måtte stenge allerede 19. desember etter at det ble meldt om brann i et koblingshus på Ski stasjon. Det har i etterkant av dette blitt meldt om røykutvikling to ganger til i det samme koblingshuset.

Bane Nor har brukt mye tid og ressurser på å finne ut av hva som er årsaken til varmegangen i anlegget, og mener nå dårlige skjøter i høyspentanlegget er hovedproblemet. De har derfor byttet ut 11 skjøter inne i Blixtunnelen.

I tillegg har de skiftet ut det uvanlige banens returstrømanlegg som i utgangspunktet var prosjektert med jording i begge ender. Den nye løsningen er god utprøvd og består av jording i en ende og overspenningsvern i den andre.

Saken oppdateres.