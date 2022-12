Den undersjøiske Oslofjordtunnelen som forbinder Asker og Frogn i Viken fylke, har vært svært ulykkesutsatt siden åpningen i år 2000. Ifølge Vegvesenet er tunnelen er stengt 10 prosent av tiden.

Til tross for at utbedring av Oslofjordtunnelen havnet øverst på Vegvesenets prioriteringsliste i sommer, var den en av syv store samferdselsprosjekter som ble vraket i statsbudsjettet i oktober i år.

Nå er tunnelen igjen stengt på ubestemt tid.

Ville vært ulovlig å bygge i dag

Nødetatene er på stedet etter ulykken mandag morgen. Skadeomfanget er ikke kjent, ifølge politiet i Oslo, som opplyser at tunnelen holdes stengt «en stund fremover».

Anbefalt omkjøring er E6/E18 via Oslo eller riksvei 19 fergesambandet Moss-Horten, opplyser Veitrafikksentralen Øst.

Tunnelen har en stigning på 7 prosent, noe som ville gjort det ulovlig å bygge den i dag. Samferdsesdepartmentet har gjentatte ganger lovet å utbedre denne og andre tunneler som ikke tilfredsstiller EUs tunnelsikkerhetsdirektiv.

– En katastrofe om de ikke gjør noe

Da det ble kjent at utbedringen av Oslofjordtunnelen sto i fare for å bli utsatt i høst, vakte det sterke reaksjoner fra blant annet Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund.

– Det er en katastrofe hvis de ikke gjør noe. Tunnelen er stengt annenhver dag, og det er bare flaks at det ikke har skjedd svære tragedier der. Hvis de utsetter det, gambler de med sikkerheten på en måte som er... Det er en risiko som er så stor at jeg ikke skjønner at de tør, sa han til TU.

Prislappen på prosjektet Oslofjordtunnelen er på 5,83 milliarder kroner for 14 kilometer ny vei og tunnel.

Prosjektet skal bidra til en sikker kryssing av Oslofjorden i eksisterende trase for E134, med utvidet tunnelløp og utvidelse fra to til fire felt mellom Måna og Vassum.

Årsdøgntrafikken er på 9000 kjøretøy.