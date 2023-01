Her monterer forsker Dong Wang en mikrostrekkmaskin i et skanningelektronmikroskop. Dette kan registrere sammenhengene mellom spenning og tøyning, som er viktig for å forstå oppførselen til et materiale, ikke minst hvordan hydrogen påvirker egenskapene. Hele forløpet dokumenteres med både bilder og video, så kan forskerne teste med og uten hydrogen, og se forskjellene. Foto: Joachim Seehusen