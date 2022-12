TUs spåkule: Les fasit og se hvem som vant

Årets spåkule fikk to vinnere. De hadde begge 27 rette svar, av 33 mulige.

Den første vinneren er et kjent navn for noen. Roar Skålin er nemlig direktør for Meteorologisk institutt (MET). Han svarte naturligvis rett på spørsmålene om varmerekord og nedbørsrekord.

Se spørsmålene og fasit nederst i saken.

– Ja, jeg må innrømme at jeg hadde en fordel der. Det skal per definisjon ganske mye til for å slå disse rekordene. Nesbyen står fortsatt med rekorden på 35,6 grader, sier han.

Skålin er utdannet doktor ingeniør innen anvendt matematikk ved NTNU. Siden 2017 har han vært direktør i MET. Fra januar 2023 fortsetter han på en ny åremålsperiode på seks år i samme stilling.

Han tror den tekniske og naturvitenskapelige bakgrunnen, kombinert med interessen for samfunn og politikk, bidro til at han traff godt med sine spådommer.

Likevel blir han overrasket når TU ringer for å si at han har vunnet.

– Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle treffe så godt, sier Skålin.

Roar Skålin ble overrasket over at han hadde flest riktige svar. Foto: Magne Velle/Meteorologisk institutt

Sondre Ripegutu tror han hadde litt flaks. Foto: Privat

Den andre vinneren er Sondre Ripegutu fra Søgne. Han jobber innen oljeservice, med kontrollsystemer og programmering. Han har en mastergrad i mekatronikk fra universitetet i Grimstad, et studie som ifølge universitetet kombinerer mekanikk, elektronikk, datateknikk, kunstig intelligens og maskinlæring.

Han tror likevel ikke at det er den mangfoldige utdanningen som gjorde ham til en god spåmann.

– Jeg jobber i bransjen og håpet jo at oljeprisen skulle opp. Ellers var det nok mye flaks, sier Ripegutu.

Begge vinner et årsabonnement på TU Ekstra.

Fasit: