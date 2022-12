Til gamlemor og gamlefar

Gaven til dem som har alt de ønsker seg, eller rett og slett ikke ønsker seg noe, er Komp fra det norske selskapet No Isolation. Det er rett og slett et ultraenkelt videokonferansesystem med bare én knapp. Det er en boks med en 21,5 tommers skjerm og et videokamera som kommuniserer gjennom wifi eller 4G. Den som har Komp-en kan skru den på og regulere volumet med knappen. Så kan familie og venner sender bilder og meldinger fra Komp-appen på mobilen, eller de kan starte en videosamtale. Det trengs ingen brukernavn, passord, innlogging på e-postkonto, programvareoppdateringer eller cookies, og det kommer ingen annonser og andre forstyrrelser. Det er en app-bruker som administrerer det hele og inviterer andre kontakter.

Videoanropet starter automatisk etter 10 sekunder om ikke brukeren har slått av Kompen. Så mye familiekontakt er verdt mer enn de 6995 kronene den koster på noisolation.no eller hos Elkjøp.

Til den nevenyttige

En slipemaskin under juletreet er etter vår mening en sikker vinner, og få er sikrere enn et par av Milwaukees nyskapninger. Spesielt den knøttlille 12 volt-utgaven M12 Fuel er noe av det både morsomste og nyttigste vi har testet på lenge. Det mest dominerende på denne vibrerende lille tassen er håndtaket. Inne i det finner vi også batteriet. Selve slipeklossen i form av et lite rektangel med en trekantet spiss er nesten som en liten utvekst. Men du verden for en slipe-iver M12 Fuel Kompakt deltasliper legger i vei med. Med tre hastigheter og arbeidslys presterer den langt over sin klasse, og den kommer til nesten overalt. Du får den fra 2290 kroner i soloutgave.

Vi har testet båndslipere på batteri før. De har prestert greit, men ikke i nærheten av Milwaukees nye M18 FBTS75. Den har en kraft vi før bare har opplevd med ledning. Faktisk kan de færreste ledningsmodeller varte opp med så mye båndhastighet. Denne har variabel hastighet fra 230 til 410 m/s. Fordi den kan utstyres med Milwaukees store 12 Ah batteri, har den lang driftstid, selv om det selvfølgelig er greit å ha minst ett batteri å bytte med. Båndsliping er enormt kraftkrevende. Denne er definitivt fantastisk, men også definitivt dyr: 4758 kroner i soloutgave.

Smart på håndleddet

Smarte klokker og armbånd er aldri feil. Google-eide Fitbit er selve ikonet uansett hva Apple, Samsung og alle andre gjør. I år har de lansert oppdaterte utgaver av armbåndet Inspire 3 til godt under tusenlappen. Med fargeskjerm, ti dagers batterilevetid og i grunnen svært mange av de samme funksjonene som du får i de større og dyrere klokkene. Nå også blodoksygensensor.

For litt over 2200 kroner får du mellomste Bukken Bruse: Versa 4. Den er lik forgjengeren Versa 3, men litt tynnere. Den har også fått fysiske knapper, dobbelt så mange treningsmoduser og integrasjon med Google Pay. Mange ladetrette sjeler vil sette stor pris på seks dages batterilevetid.

Største Bukken Bruse, Sense 2, som vi finner på nettet ned til 2700 kroner, har også blitt forært fysiske knapper og kan for de ekstra hundrelappene tilby kontinuerlig stressmåling, EKG og hudtemperatur.

Bank bank

Til kroppen: Vi hadde nesten vanskelig for å tro det da vi prøvde det batteridrevne massasjeapparatet Hypervolt GO 2 fra amerikanske Hyperice for første gang. At dette er veldig hyper er klart, og volten lever opp til navnet. Du verden for en heftig hamring. Poenget er å banke ømme muskler tilbake i form, enten du har vært på trening eller bare har fått stiv nakke og muskler etter en slitsom dag foran PC-en. En hammermekanisme slår enten et butt eller et godt avrundet massasjehode inn i muskelen i rask takt. Resultatet er bedre blodsirkulasjon og en massasje som det neppe finnes mange mennesker som kan levere. Du kan laste ned en app som gjør at behandlingen kan stilles inn enten som du ønsker den eller som proffer anbefaler. Drivkraften kommer av en kraftig motor og innebygde batterier. Den selges nå for 1899 kroner.

Rengjøring 1

Er du en som fremdeles trekker rundt på en gammeldags støvsuger? En slik med lang slange og ledning? Da er det på tide å ta spranget over til den moderne verden av trådløse støvsugere, eller stang-støvsugere, som noen kaller det. Batteridrevne, hendige og utstyrt med en børste som mer enn kompenserer for svakere sugekraft. Ikke minst på tepper.

Bosch Unlimited 7 er en slik, og den har fått en innovativ knekk i stanga som gjør at du kommer til under møbler og senger. I tillegg kommer den med et rikelig utvalg av tilbehør for ulike formål. I stedet for å finne på noe nytt, leveres den med Bosch stanardbatteri for grønt verktøy. Koster 4299 kroner med Power for All-batteri.

Rengjøring 2

Like viktig som å ha ren bolig, er det å ha rene tenner. Kast ut Karius og Baktus. Oral-B har kommet med en ny toppmodell: iO 10, som har noe de kaller iO Sense. Med det mener de at ladestasjonen gjør mer enn bare å flytte litiumioner fra anoden til katoden i batteriet. Nå er den elektriske tannbørsten også en pusseinstruktør. Det er en skjerm og en Bluetooth-tilkobling i stasjonen som snakker med børsten og appen på telefonen og sørger for at brukeren gjør jobben mest mulig effektivt og lenge nok. Før måtte du fyre opp appen for å få instruksjoner om tid og hvor du har pusset tilstrekkelig, men ikke mange gadd det etter et par puss. Denne løsningen er mye bedre, og det burde den også være for 4500 kroner.

Mer futt i juletreet

Kanskje det er litt kjedelig med LED-lyslenkene vi kjøper i bøtter og spann til en billig penge. Vel er de bedre enn talglys som i riktig gamle dager, og glødelampene som kom etter, men hva med litt farge i julen?

Philips Hue Festavia er en 20 meter lang lyslenke med 250 styrbare LED-lamper. De kan være den fargen du ønsker, for hver lampe består av flere fargede lysdioder som kan bidra til lysfesten ved å endre styrken og balansen mellom dem. Fra Hue-appen kan du også få de enkelte diodene til å funkle som små stjerner eller blinke i takt med musikk. Alt kan styres fra appen slik at juletreet, trappeoppgangen eller noe annet får forsamlingen i den riktige julestemningen for 1680 kroner.

Langt fra en vanlig vekt

Det å veie seg er ikke som før. Spesielt med Withings Body Comp. Du får selvfølgelig kroppsvekten midt i fleisen, men du får også servert hele sammensetningen. Kroppsfett, vann, muskler og bein. Og, etter en programvareoppgradering, det såkalt dype fettet. Huff, kanskje, men sikkert nyttig informasjon.Til og med utviklingen din vises, i form av en kurve. Og det stopper ikke der. Vekta kan gi deg kalorigrensen din etter at du har satt deg et vektmål, overvåker puls og ulike hjertedata og gir deg din «hjertealder». Den kan også si litt om den elektriske aktiviteten i huden under føttene – og vise deg dagens værmelding mens du står på vekta, hva nå det skal være godt for. Body Comp gjenkjenner inntil åtte personer, og den synker data med en app. Gaven til hele familien? I år kan den kjøpes på produsentens nettsider 209 euro, ca. 2100 kroner.

Til gameren

Logitech Astro A30 er utstyrt med flere ulike tilkoblingsteknologier, fra kabel til en spesiell USB-dongle og helt ned til skarve Bluetooth, om man skal lytte på musikk eller snakke i telefonen. Poenget er å redusere forsinkelsen til nesten null, slik at gameren ikke havner i dødens dal. Hodetelefonen kan brukes til alle plattformer og spillkonsoller – og selvfølgelig mobiler. Det har en avtakbar talebom, men også innebygde mikrofoner som fungerer med litt redusert talekvalitet. Over 27 timer batterilevetid, app med equalizer på mobilen, solid etui og en pris på 2499 kroner.

Glade jul blir aldri det samme

Får noen JBLs siste Boombox 3, blir marsjen rundt grana aldri den samme. Dette er et stykke batteridrevet, trådløst avspillingsvidunder med et dB-nivå og evne til å gjengi bass som overgår det meste. Sammenlignet med generasjon 2 veier denne en kilo mer og er forbedret på de fleste områder. Ikke minst er evnen til å gjengi bass helt overveldende, og veldig synlig når basselementene på endene vibrerer voldsomt. Batteriet holder i 24 timer. Det gjør ikke du med denne på maks, men du kan bruke strøm fra den til å lade mobilen i stedet. Smellboksen er så tett at den kan senkes vann. i Butikkene averterer denne til 4990 som rekordbillig. Målt i volum og bassgjengivelse er det sikkert korrekt.

Artikkelen ble først publisert i TU-magasinet, nr. 11/2022