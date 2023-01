Mannen er den eneste som står tiltalt etter Helge Ingstad-ulykken: – Gruer seg

Mannen er den eneste som står tiltalt når ulykken nå skal behandles i rettsvesenet. Forsvaret har godtatt et forelegg, mens tankskipet Sola TS, som KNM Helge Ingstad krasjet med, har inngått forlik.

– Det er klart han gruer seg til saken, den er en kjempestor belastning for ham. Samtidig ser han fram til at saken kommer i gang så han får gitt sin versjon av hva som skjedde, sier Christian Lundin, vaktsjefens forsvarer, til NTB i forkant av rettssaken.

Rettssaken skal gå fram til godt ut i mars. Vaktsjefen har sagt at det føles urettferdig at han alene er tiltalt.

– Han erkjenner selvsagt at han har gjort en feilvurdering, men det er de bakenforliggende årsakene som gjør at han gjør den feilvurderingen, som gjør at han ikke skal straffedømmes. Her er det en betydelig systemsvikt i forskjellige systemer, sier Lundin.

Sjøforsvaret: En vanskelig sak for tiltalte

Kontreadmiral Rune Andersen i Sjøforsvaret sier rettssaken en vanskelig sak for den tiltalte vaktsjefen.

Fregatten KNM Helge Ingstad forliste 8. november 2018. Foto: Cornelius Poppe/NTB

– Vi har et støtteapparat som har tatt vare på ham og som har gitt faglig støtte til ham i forkant av rettssaken. Det har vært viktig for oss å ivareta en av våre, sier Rune Andersen til NTB da han ankom Hordaland tingrett i Bergen mandag morgen.

Sjøforsvarssjefen skal selv vitne i løpet av den to måneder lange rettssaken, og Andersen var derfor tilbakeholden med å kommentere selve saken, kollisjonen mellom fregatten Helge Ingstad og tankskipet Sola TS natt til 8. november 2018.

– Jeg har ikke mulighet til å kommentere hva jeg mener, om skyld eller andre forhold. Jeg har respekt for rettsstaten og det som skal skje i retten. Men det er klart at dette er en vanskelig sak for en av våre ansatte, og jeg er som arbeidsgiver opptatt av å ta vare på ham oppe i dette, sier Andersen.

– Ikke gjort til syndebukk

Da rettssaken startet mandag formiddag nektet vaktsjefen for straffeskyld.

Den tiltalte vaktsjefens forsvarer, Christian Lundin, har tidligere sagt at han føler det er urettferdig at han er den eneste tiltalte etter milliardforliset i 2018. Han føler seg uthengt som syndebukk, har Lundin sagt.

– Påtalemyndighetens syn er at tiltalte ikke er gjort til syndebukk, sa aktor Benedikte Høgseth i sitt innledningsforedrag da rettssaken startet.

Hun stilte spørsmål om det er i tråd med god sjømannsskikk ikke å ta i bruk navigasjonshjelpemidler eller senke farten selv når det hadde kommet flere signaler om alvorlig fare for kollisjon.

– Tiltalen er en logisk og nøktern konsekvens av at han handlet i strid med god sjømannsskikk, sa Høgseth.

Hun sa at vaktsjefen er i samme situasjon som andre båtførere, som kan bli tiltalt. Høgseth viste blant annet til kapteinen på hurtigbåten Sleipner, som ble dømt for uaktsomt å ha forvoldt sjøskade da båten grunnstøtte og 16 mennesker døde i 1999.

Aktor sa at det var fare for liv også da KNM Helge Ingstad forliste midt på natta.

– De la seg i trygghet og ble revet ut av søvnen i et kaos av gnister og vanninntrengning, sa Høgseth.