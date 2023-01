Tesla melder at de investerer minst 3,6 milliarder dollar i å bygge ut sin fabrikk i Nevada i USA. Dette skal munne ut i to nye fabrikker: Én for batterier og én for å bygge trekkvogna Tesla Semi.

Teslas eksisterende fabrikk på området, Gigafactory 1, er Teslas største batterifabrikk. Den ble påbegynt i 2014 og hadde en planlagt produksjon på 35 gigawattimer med battericeller i året innen 2020, og 50 gigawattimer med batteripakke innen samme tid.

Selv om det er Teslas fabrikk, har det vært Panasonic som har stått for celleproduksjonen i fabrikken, ettersom de to selskapene har et tett samarbeid. Produksjonen er nå over 37 gigawattimer med celler i året, ifølge Tesla.

Målet var at fabrikken skulle produsere batterier til en halv million biler i året innen 2020, og ganske riktig produserte Tesla en halv million biler det året. Det har siden gått oppover, og i 2022 produserte de 1,3 millioner biler. Alle har ikke celler levert fra Gigafactory 1.

100 gigawattimer

Den nye batterifabrikken på samme sted skal produsere 100 gigawattimer med celler. Disse skal ha 4680-formfaktoren Tesla introduserte i 2020, og den ekstra kapasiteten skal være nok til å produsere batterier til ytterligere 1,5 millioner lette kjøretøy i året.

Det er i seg selv ikke overraskende at Tesla ønsker å utvide sin batteriproduksjon i hjemlandet. En ny klimapakke i USA gir store økonomiske insentiver til batteriproduksjon her.

Det gis skattefradrag på 35 dollar per kilowattime produsert battericellekapasitet og 10 dollar per kilowattime batterimodul. 100 gigawattimer batteri produsert vil derfor kunne utløse fradrag på 4,5 milliarder dollar i året bare for batteriproduksjonen.

I tillegg gis det skattefradrag på 10 prosent av produksjonskostnaden til aktive elektrodematerialer og 10 prosent av kostnaden ved produksjon av råmaterieler til celler.

Har ambisjoner om å lage sine egne celler i stor skala

Hvorvidt partneren Panasonic skal stå for celleproduksjonen i den nye delen av batterifabrikken eller om Tesla skal stå for produksjonen alene, er ikke kjent. Panasonic åpnet imidlertid pilotproduksjon av celleformatet i fjor og skal starte masseproduksjon av disse i Japan i år.

Tesla har ambisjoner om å produsere batterier selv. De har allerede pilotproduksjon av 4680-celler i California og skal etablere slik produksjon i sin fabrikk i Texas.

4680-cellene er kort sagt celler med større volum enn hva som er vanlig i dag. De er 46 millimeter i diameter og 80 millimeter lange. En stor fordel med Teslas produksjonsmetode er at de tar i bruk tørr elektrodeproduksjon, som vil redusere energiforbruket under produksjon og øke produksjonshastigheten.

Da Tesla først omtalte disse cellene, var målet en egenproduksjon på 100 gigawattimer i året innen 2022, i tillegg til kapasitet de kjøper fra underleverandører som Panasonic, LG Chem og CATL. Slik gikk det ikke.

Lastebilproduksjon

Den andre nyheten er at det blir storstilt produksjon av kjøretøy ved fabrikken i Nevada. I mesteparten av sin levetid har Gigafactory 1 kun produsert batterier og andre komponenter. I fjor startet Tesla produksjonen av Semi på samme tomt.

Hvor mange lastebiler som skal bygges sier Tesla ingenting om, utover at den skal lages i høyt volum. De sier heller ingenting om når de planlegger å ha de to nye delene av fabrikken klar.

Utvidelsene utgjøre 371.600 kvadratmeter, og vil kreve 3000 nye ansettelser, ifølge Tesla.

Dagens fabrikk har ifølge Tesla produsert 7,3 milliarder battericeller, 1,5 millioner batteripakker, 3,6 millioner motorer og en million energilagringsmoduler for stasjonær lagring på over 14 gigawattimer til sammen.