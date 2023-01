Tar i bruk Norges første flytbatteri

De fleste av oss tenker nok på litiumionbatterier av et eller annet slag, eller på blybatterier, når det er snakk om stasjonær lagring av elektrisitet. Ulempen er at batterier er en kostbar måte å ta vare på elektrisk energi på. Selv om prisen på battericeller skulle falle mye, noe den ikke har gjort de siste par årene, vil det være dyrt når det er snakk om mye strøm. I tillegg har batterier også begrenset levetid.

Én løsning som peker seg ut, er flowbatteriet, eller kanskje vi skal begynne å si flytbatteriet på norsk.

Ole Petter Bjørseth (t.h.) i R. Kjeldsberg er pionerkunde hos Bryte, her sammen med daglig leder Brian Stead. Foto: Ina Stenvig

I dag tas det første av denne typen i bruk hos eiendomsselskapet R. Kjeldsberg i en av bygningene deres i den nye Sluppen bydel i Trondheim. Det er vedtatt at den nye bydelen skal bli en fremtidsrettet, bærekraftig nullutslippsbydel. Kjeldsberg har sans for ny teknologi og har installert det første flytbatteriet som selskapet Bryte Batteries har integrert i et bygg.

Ser vi på de tekniske dataene, er dette flytbatteriet neppe egnet til å imponere fletta av folk. Men her dreier seg mer om en teknisk demonstrasjon enn om et batteri som skal snu opp ned på hvordan vi tenker strømnett og lagring. Det har Bryte Batteries planer om å gjøre gradvis.

Større enn andre batterier

For det første er dette et lite batteri med en ladeeffekt på 5 kW og kapasitet på opptil 25 kWh. Det er, som alle flytbatterier, mye større enn tradisjonelle batterier. Likevel betyr ikke det så mye. Dette er et batteri som skal stå i ro.

Energitettheten er på rundt 25 watt per liter. Heller ikke det er imponerende, men det er elektrolytten, som er en vanadiumholdig blanding av svovelsyre og vann. Dette er en ekstremt robust kjemi som i prinsippet kan lades opp og ut i det uendelige uten å degradere nevneverdig. Og siden det handler om å pumpe elektrolytt mellom to tanker, er kapasitet begrenset av tankstørrelsen. Her vil det på sikt være mye å spare ved skalering .

Skjønt elektrolytt er kanskje mer egnet til å sammenlikne med tradisjonelle batterier. Her er det to væsker; en anolytt og en katolytt, som mer er en erstatning for anoden og katoden. Men disse kan pumpes rundt fra hver sin tank og utveksle ioner gjennom en membran som skiller dem.

Enkelt: Et flytbatteri fungerer ved å pumpe to væsker rundt, slik at de møtes med ioneledende membraner mellom seg. Foto: Wikipedia

Og ikke bare det: Flytbatterier vil ha en forventet levetid på mer enn 20.000 fulle ladesykler.. Med en full ladning og utladning i døgnet snakker vi om en levetid på 41 år,, kanskje mer. Degraderingen er beregnet til 1 prosent i løpet av ti år.

Virkningsgraden kunne vært bedre, og det blir den sikkert etter hvert som teknologien utvikler seg. Nå er den på 70 prosent, men siden resten blir til varme, lar den seg helt sikkert utnytte til bygningsvarme.

Siden batteriet skal stå innendørs, er det en veldig stor fordel at kjemien er helt brannsikker.

Vil bli flytbatterispesialister

Bryte Batteries skal ikke utvikle sine egne batterier med det første, men selskapet har tatt patent på en ny flytmekanisme for såkalte no-mix-systemer. Denne har de planer om å videreutvikle samtidig som de knytter til seg ulike produsenter for videresalg, integrasjon og oppfølging av eksisterende teknologi. Selskapet jobber også med å utvikle egne styringssystemer (EMS-er) for batteriene, hvor demo-batteriet på Sluppen blir en viktig test- og utviklingsarena.

– Vi har allerede avtaler med mange produsenter og skal bli ledende i Norden på dette feltet. Da må vi ha kjernekompetanse. Nå er vi 16 ansatte i Trondheim og Oslo, sier Brian Stead, som etablerte selskapet sammen med Besart Olluri i 2020. De har stor tro på at slike batterier vil være interessante i blant annet ferger, innen havbruk og i eiendomsmarkedet, tter hvert også for mellomlagring av elektrisitet i strømnettet

– Vi tror fordelen med flytbatterier er veldig store, men det vil også være behov for å levere mye strøm over kort tid. Derfor vil hybride løsninger, med en litiumionedel som tar de raske toppene, være interessant, sier ingeniør Ask Ibsen Lindal, som fungerer som sjef for teknisk analyse i selskapet. Han mener at det som betyr noe, er LCOS – Levelized Cost of Storage, det vil si den langsiktige marginalkostnaden til lagring.

– Vi må finne den riktige batteriteknologien til anvendelsen med den beste LCOS, sier han.

Bruker mindre plass

På tross av den mye lavere energitettheten mener Lindal at større flytbatterier vil kunne trenge mindre plass enn tilsvarende litiumionbatterier. Det handler om brannsikkerheten. Her er det ikke brennbare elektrolytter og reaktive metaller, men 50 prosent vann. Da trengs det ikke konstruksjoner bygget for mulig brann som helst ikke bør stå innendørs, og det er ingen krav til sikkerhetsavstand mellom batterimodulene.

Brytes Tech-team har en stor jobb foran seg for å følge opp sitt første solgte produkt Foto: Bryte AS

Han tror flytbatterier vil bli svært nyttige i nettet. I første fase indirekte ved plassering hos sluttbrukere, men etterhvert direkte der storskala batterier kan plasseres på strategiske lokasjoner i nettet. De vil kunne fungere til å ta topper når strømprisen er høy – og fra solenergi i et nabolag, slik at de kan levere strømmen tilbake når den trengs. Det vil kunne gi lavere og mer stabil strømpris og bidra til kutting av effekttopper.

– Flytbatterier kan i prinsippet sammenlignes med små, kompakte pumpekraftverk som du kan plassere hvor du vil i nettet, uavhengig av topografi, uttaler Lindal.

Stor interesse

Selskapet opplever stor interesse, både fra mulige kunder og fra forskningsmiljøet ved NTNU og Sintef. De har som ambisjon ikke bare å være et salgsselskap, men også å delta i grunnforskning på mye av det som gjør at flytbatterier utvikles videre.

– Det aktive miljøet på batteriforskning i Norge er en stor fordel for oss. Vi er også heldige ved at en selskap som R. Kjeldsberg er villig til å satse så tidlig på en liten oppstartsbedrift med en ny og i norsk sammenheng fortsatt ganske ukjent teknologi, sier Lindal.