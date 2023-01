Studie: Fett på midten midt i livet framskynder skrøpelighet

Med alderen svekkes muskelstyrke, lungekapasitet og fysikk. Hvis du var rund rundt midjen for 30 år siden, er det økt risiko for at forfallet kommer tidligere.

Norske forskere ved avdeling for ernæring ved Universitetet i Oslo (UiO) har analysert data fra Tromsø-undersøkelsen og funnet enda en grunn til å holde vekta livet gjennom: Å drasse rundt på overflødige kilo rundt midjen når man er midt i livet og utover, knyttes til økt risiko for skrøpelighet som eldre.

– Noen studier har antydet sammenheng mellom høy kroppsmasseindeks (BMI) og skrøpelighet. Men vi ble overrasket over funnene våre da vi så på BMI og midjeomkrets sammen. Funnene våre tyder på at personer som hadde både høy BMI og mer rundt midjen da studien startet, hadde en økt sannsynlighet for å bli pre-skjøre eller skrøpelige sammenlignet med andre grupper senere i livet, sier stipendiat Shreeshti Uchai i Nutrifrail-prosjektet til NTB.

Forskningen er denne uka er publisert i det anerkjente tidsskriftet British Medical Journal (BMJ).

«Skrøpelighet» er et begrep som brukes for å si noe om hvordan det går med en skrøpelig person, om han eller hun blir syk. En skrøpelig person er da biologisk sett eldre enn alderen skulle tilsi.

Mye data

Over 4.500 menn og kvinner fra 45 år og oppover er fulgt over 21 år i undersøkelsen. Sammenhengen mellom fedme og fysikk er funnet ved å se på BMI og midjemål, og deretter sjekke for tegn på skrøpelighet opp gjennom årene.

Fem kriterier trekkes fram som kjennetegn på skrøpelighet: Utilsiktet vekttap, utmattelse, redusert gripestyrke, redusert ganghastighet og lavt fysisk aktivitetsnivå.

Sammenlignet med dem som har holdt normalvekta, har de som hadde KMI som tilsa fedme for 30 år siden, 2,5 ganger høyere risiko for å ha utviklet skrøpelighet etter 20 år.

De som hadde høy eller svært høy midjeomkrets, doblet risikoen for skrøpelighet.

Vekker oppsikt

Tidligere studier har vist at overvekt i alderdommen medfører høyere risiko for skrøpelighet. Denne studien er en av få som har sett på hvordan vekt og midjemål over tid påvirker, og som har data fra deltakerne var i 40-årene.

Folk flest tenker at svakere muskler, tung pust og beinskjørhet – skrøpelighet – er noe som kommer naturlig og ubønnhørlig med alderen. Forskningen fra Norge viser imidlertid at vedvarende «muffinstopp» og «bilring» kan gjøre folk mer sårbare.

– Derfor er det viktig å overvåke ikke bare BMI, men også omkretsen rundt midjen, gjennom voksen alder, sier Uchai.

Resultatene og artikkelen i BMJ har allerede fått oppmerksomhet internasjonalt, med artikler i blant annet britiske Daily Mail.

– Det har vært en god overraskelse for oss alle i prosjektet. Jeg er glad for at funnene våre når ut til et bredere publikum. Vi håper at det vil bidra til at flere tenker på å ha en sunn livsstil for en sunn aldring.