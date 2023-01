Studie: Amerikansk oljegigant dysset ned egen forskning som forutså klimaendringene

Eksperter som jobbet for oljegiganten Exxon Mobil, forutså allerede på 1970-tallet klimaendringene med oppsiktsvekkende nøyaktighet, ifølge en ny studie.

Offentlig bagatelliserte det amerikanske selskapet klimaendringene og kom med påstander som gikk på tvers av hva selskapets egne eksperter hadde kommet fram til.

– De modellerte og forutså global oppvarming med sjokkerende nøyaktighet og dyktighet, men det eneste selskapet gjorde de to neste tiårene, var å benekte selve klimaforskningen, sier Geoffrey Supran, medforfatter av en studie som nå er publisert i tidsskriftet Science.

Han arbeider ved Harvard and the Potsdam Institute for Climate Impact Research og har sammen med kolleger analysert interne dokumenter med grafer og tabeller som aldri er blitt gransket før.