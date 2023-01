Støre om Borten Moe-utspill: – Lever godt med det

Fredag kom to store norske hydrogen-nyheter: Equinor skal satse på blått hydrogen fra gass, og Statkraft skal bygge ut grønt hydrogen fra strøm.

Mens resten av regjeringen jublet, skrev forskningsminister Ola Borten Moe (Sp) på sin Facebook-side at Statkrafts planer er «lysår unna å være forsvarlig eller fornuftig» og at man risikerer at store mengder strøm «går rett i dass».

I dag fikk statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) spørsmål om dette i Stortingets spørretime.

Støre: – Mener at min kollega tar feil

– Ola Borten Moe mener at regjeringens hydrogensatsing er kraft rett i dass. Trygve Slagsvold Vedum sier at «Ola har liksom diskusjon rundt hvordan bruke energi, det er på en måte helt greit». Er statsministeren enig i at det «på en måte helt greit» at en av hans egne statsråder undergraver regjeringens politikk, spurte Høyres Nikolai Astrup.

– På en måte er denne statsministeren tilhenger av at vi har en demokratisk debatt i en av de mest omskiftelige tidene vi lever i. Det er krig i Europa og vi har en enorm energiutfordring. Jeg lever greit med det, president, svarte Støre.

– Når det er sagt mener jeg at min kollega i regjeringen tar feil i konklusjonen om hydrogen, fortsatte han.

Kritikk fra LO

– Isolert sett kunne man sagt at hvis man ikke hadde en klimautfordring, hadde man ikke trengt å gå ned den veien med å utforske hydrogen. Det er mange utfordringer som gjenstår. Men vi har en klimautfordring. Derfor skal vi avklare energimuligheten i hydrogen sammen med Tyskland, og finne gode løsninger og ikke ta en beslutning før vi har dem på bordet, sa Støre.

Tidligere i dag publiserte TU et intervju med LO-sekretær Are Tomasgård, som også sitter i regjeringens energikommisjon. Han er ikke begeistret over utspillet fra Borten Moe:

– Jeg tenkte at en kunnskapsminister bør ha kunnskap om det han uttaler seg om, og her er jeg i tvil om han har det, sier Tomasgard til TU.

– Det er olje- og energiministeren som driver energipolitikk, ikke kunnskapsministeren. Så jeg forventer at de snakker sammen mellom departementene, så ikke folk blir mer forvirret om energipolitikken enn de allerede er. Debatten er krevende nå, sier LO-toppen.

– Han tar feil

I innlegget sitt skriver Borten Moe at elektrolyse og forbrenning av hydrogen til sammen har et energitap på 75 prosent. Til TU sier han at det blir «veldig, veldig kostbar energi», og han trekker i tvil at det noen gang blir lønnsomt og etterspurt.

– Han tar feil, mener Tomasgard.

– De største bedriftene med de største kunnskapsmiljøene peker alle på at hydrogen blir en stor satsing, og da synes jeg det er merkelig at kunnskapsministeren av alle skal utfordre det, sier han.

Borten Moe er gjort kjent med intervjuet med Tomasgård, men har så langt ikke svart TU.