– Vi kommer ikke utenom vindkraft på land hvis vi skal levere på klimamålene. Det er det valget vi må ta, sier Tonne til Bergens Tidende/E24.

Det bygges for tiden ut lite kraft, blant annet fordi Norge stanset saksbehandlingen av ny vindkraft i 2019. Samtidig øker forbruket. Det gjør at Norge får et kraftunderskudd allerede i 2027, ifølge Statnett.

– Det meldes inn store kraftbehov, mens vi nesten ikke ser investeringer i produksjon, sier Tonne.

Hun sier de ikke klarer å se noe alternativ til vindkraft på land.

– Vi har unnlatt å investere i produksjon så lenge at nå sitter vi i en situasjon hvor det haster veldig. Det som trengs nå, er at vi tar de tøffe valgene. Vi får ikke i pose og sekk, sier Tonne.

Norge bruker i dag rundt 140 TWh strøm i året, mens produksjonen er på om lag 155 TWh. Vindkraften i Norge har for tiden en årlig produksjonskapasitet på rundt 15 TWh.

– Hvis vi skal nå klimamålene, så er det sagt at det trengs totalt 50 terawattimer mer kraftproduksjon i 2030 i tillegg til det vi har i dag, sier Statnett-sjefen.

– Vi kan oppgradere vannkraft for kanskje 10 TWh hvis vi virkelig tar i. Men da mangler det fortsatt 40 terawattimer i 2030, sier Tonne.