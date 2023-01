Ifølge Yasuhide Mizuno, som er sjef for det nyopprettede selskapet Sony Honda Mobility, skal de første bilene etter planen være på veien i USA våren 2026.

Prototypen selskapet viste frem i Las Vegas onsdag er, ifølge Tek.no, en sedan som kan virke som en videreutviklet modell av Vision S-konseptet Sony først viste frem på CES-messen i 2020.

Utover det skal hovedattraksjonen være en stor pakke bestående av totalt 45 ulike sensorer og kameraer, deriblant en lidar, en rekke radarer og kameraer på alle sider av bilen, i tillegg til kameraer innvendig. Speilene er også erstattet av kameraer. Det skriver Tek.no.

Ifølge nettstedet sa Sony Honda Mobility-sjef, Yasuhide Mizuno, at de tar sikte på å tilby en ny «standard for verdi» innenfor mobilitet, og at bilen vil få 800 tops prosesseringskraft og gi bransjeledende selvkjøring når den kommer på markedet.

Sony og Honda kunngjorde samarbeidet i mars i fjor, og den nye elbilen skal produseres ved en av Hondas tolv fabrikker i USA.