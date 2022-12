Snøtrøbbel fører til store forsinkelser på Gardermoen

– Det har vært krevende forhold med snø og is i hele dag. Det er årsaken til de forsinkelsene man opplever nå, sier leder Erik Lødding for samfunnskontakt i Avinor til VG.

Alle ankomster fram til 19-tiden mandag kveld har fått en ny tid, viser Avinors nettsider. Enkelte ankomster er forsinket med flere timer. Også flere avganger er forsinket.

– Vårt råd til reisende er å forholde seg til flyselskapet sitt og møte opp som normalt. Man må regne med litt ekstra tid og være forsiktig på glatta både på tur til og fra flyplassen. Ellers kan man sjekke oppdatert informasjon på Avinor sine nettsider, sier Lødding.

Han sier at det ikke er spesielt mange reisende i dag, men at det selvsagt er kjedelig for dem det gjelder.

– Vi jobber på spreng og har alle mannskapene ute for å gjøre det de kan, sier han.