Snart klart for Norges første gruve på nesten 40 år

Da gruveselskapet Nordic Mining ble startet i 2006, så de etter grunnstoffer det vill bli stort behov for. De falt ned på titan og litium. Norges geologiske undersøkelse (NGU) pekte på Engebøfjellet mellom Førde og Florø som en gigantisk titanforekomst, og Nordic Mining kjøpte seg inn i en finsk litiumforekomst. Den siste har de solgt seg ut av med god fortjeneste og konsentrert seg om Engebøfjellet.

Nå er det under to år til de skal starte produksjon. De skal eksportere 37.000 tonn titanoksid, eller nærmere bestemt mineralet rutil. Det er det mineralet som gjør det lettest å framstille både titanoksid, som i seg selv er et ettertraktet produkt som brukes i hvitt pigment, og titan-metall.

I tillegg inneholder forekomsten store mengder granat, som blant annet brukes til skjæring med vannjet på grunn av den store hardheten. I starten skal de eksportere 100.000 tonn granat, og de skal doble denne produksjonen i løpet av noen år.

EU har pekt ut behovet for titanmineraler som kritisk. Derfor er de svært fornøyd med at det kommer en stor europeisk industri. Titan er et svært viktig metall i den grønne omstillingen, som bl.a. gjør det mulig å bygge fly i titan og karbonfiber som gjør dem sterkere, lettere og senke forbruket.

Den nye gruva, som vil være et dagbrudd i 15 år, ligger svært gunstig til like ved fjorden. Fra en høyde på 250 meter får de hjelp av gravitasjonen til å frakte råstoffer til kaia.

Som alle slike prosjekter har det vært protester. Spesielt mot sjødeponiet.

– Slik skal det være i dag. Det viser engasjement for naturen, men vi har utarbeidet en god plan som tar hensyn til livet i fjorden, sier administrerende direktør Ivar Fossum i Nordic Mining, som vi snakker med i dagens podkast.

