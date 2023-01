Vaktsjefen som er tiltalt for fregattforliset sa i sin forklaring tidligere i rettssaken at han ikke kjente til en slik norm. Normalt er det slik at skip seiler på sin styrbord side, og dermed deler leden mellom seg.

Men tankskipet Sola TS, som Helge Ingstad kolliderte med, seilte på babord side. Ifølge aktoratet er dette en norm hos sjøtrafikksentralen.

– Hvis det er riktig, at det er en norm at de går babord ut derfra, mener jeg det er hårreisende. Jeg visste ikke om det, det står ikke i kartet, sier skipssjef Preben Ottesen i rettssaken ifølge Bergens Tidende.

Han lå og sov da ulykken skjedde. I retten har aktoratet hevdet at det ville være uforholdsmessig og muligens farlig hvis tankskipet skulle ha krysset leden først, for så å seile på styrbord side.

– Det gjør man andre steder, sa skipssjefen.

Ottesen gjorde det også klart at det er han som skipssjef, som har ansvaret om bord, skriver NRK.

– Dette vil jeg få sagt høyt og tydelig. Jeg har ansvaret for alt som skjer på den båten der, sier han.

Videre viste han til vaktsjefen som sitter på tiltalebenken.

– Skal jeg være helt ærlig, så sliter jeg med å akseptere at det er vaktsjefen som sitter der og jeg sitter her i vitneboksen, sier han.