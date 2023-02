– De bruker for mye av dagen til uproduktivt arbeid, er Vidar Sten-Halvorsens karakteristikk av dagens gravemaskiner.

Han er en Kongsberg-basert sivilingeniør utdannet på vannkraft, men med 30 års erfaring fra undervannsteknologi. For snart to år siden etablerte han selskapet Applied Hydrogen AS. Han vil at tunge anleggsmaskiner som gravemaskiner og dumpere skal bli utslippsfrie. Det er svært vanskelig å få til det med batterier. De holder ikke lenge nok til store effektuttak i 12 timer, slik skiftene gjerne er i denne bransjen.

Men Sten-Halvorsen snakket med en bekjent som sa: «Får du en gravemaskin til å gå på hydrogen, da er framtida sikra».

Selskapet starter med å elektrifisere en 30 tonns gravemaskin fra Volvo. Normalt har den en 230 Hk dieselmotor, men i elektrisk utgave klarer de seg med hybrid kraft fra en 120 kW brenselcelle og et batteri.

Den første maskinen skal være klar til sommeren, og så skal de lage en 0-serie sammen med Volvo.

– Foreløpig står det «Jeg skal gå på hydrogen» på den, og jeg gleder meg sånn til den dagen jeg skal endre dette til «Jeg går på hydrogen», sier Sten-Halvorsen.

Miljøkrav, spesielt i byer, gjør at det blir stadig vanskeligere å sysselsette maskiner med fossil drift. Markedet kommer rett og slett av seg selv. Bare i Norge anskaffes rundt 2000 gravemaskiner årlig, og mange kommer nok til å lete etter et elektrisk alternativ.

Tilgangen på hydrogen er også noe han tenker på. Når slike markeder kommer i gang, bør ikke det være noe problem. Overskudd av fornybar energi, elvekraftverk som må produsere strøm når vannmassene presser på, er åpenlyse kilder. Dette og mer snakker vi om i dagens podkast. For som han sier:

– Det har jeg jo lært: Alle gutters drøm er å kjøre gravemaskin. Men det er også alle jenters drøm!

Teknisk sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

