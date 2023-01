Stengt like etter åpning – nå vil han ha svar om Follobanen

Follobanen ble åpnet 12. desember, men ble stengt åtte dager senere etter en brann i et koblingshus på Ski stasjon. Nå er det klart at prestisjeprosjektet til 37 milliarder kroner holdes stengt inntil videre, minst ut januar.

– Dette må fikses, vi kan ikke ha et infrastruktur til 37 milliarder kroner som ikke kan tas i bruk, så det må løses, sa samferdselsminister Nygård til politisk kvarter på NRK mandag.

Han har innkalt Bane Nor til et møte denne uken og har bedt om en redegjørelse. Han forventer svar på hvorfor problemene har oppstått og hva som skal til for å få Follobanen opp og gå igjen.

– Og der er jeg utålmodig overfor Bane Nor med hensyn til at dette må vi få på plass så raskt som mulig.

Mange har reagert på at togene ikke går gjennom Blixtunellen. Blant dem er fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes, som mener Bane Nors toppledelse bør vurdere sine stillinger. Samferdselsministeren vil derimot ikke være med på å plassere ansvar nå – og sier han har full tillit til at Bane Nor gjør det de kan for å rette problemene.

– Det er altfor tidlig å gå inn på diskusjoner om hvem som har ansvar og skyld, det er ikke det vi har fokus på i samferdselsdepartementet i disse dager.

– Jeg har enda ikke fått de svarene som jeg etterlyser fra Bane Nor. Når jeg får svar vil det danne grunnlag for å gjøre tiltak i den ene eller andre retning, men det er altfor tidlig å gjøre nå, sier Nygård.

Stine Undrum, konserndirektør for utbygging i Bane Nor, kan ikke kan svare på når Follobanen kan åpne igjen, men sier til NRK at de jobber kontinuerlig for at å få togtilbudet opp igjen så snart som mulig.