– Redegjørelsen viser at håndteringen og forebyggingen av denne typen hendelser må bli bedre.

Det sier samferdselsminister Jon-Ivar Nyland i en pressemelding, etter at Jernbanedirektoratet overleverte en redegjørelse om togstansen i Romeriksporten, tirsdag formiddag.

Statens jernbanetilsyn skriver i redegjørelsen at de snarlig vil iverksette tilsyn for å undersøke Bane Nors håndtering av hendelsen med tanke på sikkerhet og beredskap.

Forslag til forbedring

Det var mandag 12. desember, klokken 08:30 at det plutselig var full stans i Romeriksporten. Stansen oppstod på grunn av problemer med en kjøreledning inne i tunnelen. Dette førte til at Vy-toget fra Dal til Drammen satt fast i tunnelen i rundt fire timer.

Passasjerene satt i mørket, uten tilgang på verken strøm, mat eller vann. Toalettene ble også nokså fort utilgjengelige, ettersom de ikke kunne tømmes og tettet seg.

I redegjørelsen peker Jernbanedirektoratet på flere mulige tiltak for forbedring. De dreier seg om å bedre kommunikasjon mellom de involverte og prioritering av tiltak.

Dersom det skulle oppstå tilsvarende situasjoner senere, vil slike tiltak kunne redusere belastningen for passasjerene, skriver direktoratet.

Jobber med tiltaksplan

Jernbanedirektoratet og Bane Nor har i etterkant av hendelsen etablert en tiltaksplan for bedre driftsstabilitet og bedre kundeopplevelser ved avvik.

Oppfølging og læring fra denne hendelsen vil følges tett opp videre i tråd med denne planen, skriver direktoratet.

– Togselskapene er ansvarlige for å ha transportvilkår som gir en tilstrekkelig god oppfølging av de reisende. Det er viktig at passasjerenes rettigheter blir godt ivaretatt, også ved større avvik. Det er bra at Statens jernbanetilsyn nå sier de vil se nærmere på togselskapenes etterlevelse av disse kravene, sier Nygård.