– Dette er en situasjon som er bekymringsfull. Det er ikke bra at Follobanen fortsatt er stengt, det har vært en krevende situasjon for passasjerene. Selv om det nå er på plass et forholdsvis godt erstatningstilbud, er det ikke i nærheten av det som var forventningen, nemlig at man skulle få betydelig kortere reisetid og bedre kapasitet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til TU etter hastemøtet med Bane Nor-styret tirsdag.

Han sier han har stilt spørsmål ved Bane Nors evne til risikovurdering, prosjektstyring, sikkerhetskulturen i selskapet, kommunikasjonen med offentligheten og dialog med passasjerene.

– Tror du Follobanen kommer til å åpne 12. februar?

– Jeg har ikke behov for å tro noe som helst. Jeg legger til grunn at Bane Nor har kommunisert det. Men jeg har jo også registrert at det ikke sto seg forrige runde, sånn sett blir jeg ikke veldig overrasket om det kommer en endring i det, men det blir spekulasjoner.

Bane Nors styreleder Cato Hellesjø sier de fortsatt jobber for åpning 12. februar.

– Men før vi kommer dit skal vi både ferdigstille arbeidene som nå skjer i Follobanen, vi skal sette på strøm i hele tunnelen, vi skal testkjøre tog og når vi er ferdig med det skal vi sikre og legge til rette for en god ruteplan sammen med Vy. Så det er flere ting som gjenstår frem til tunnelen åpner, sier han.

Vil ikke vurdere endringer i ledelsen

– Har du tillitt til Bane Nor-ledelsen?

– Jeg har tillit til at de fortsetter arbeidet med å få banen opp og gå, vi har i styret i dag uttrykt forventning til at de ser på selskapets struktur og evne til å håndtere denne saken og har forventninger til at styret følger opp dette i sitt videre arbeid.

– Kommer det til å bli endringer i Bane Nor-ledelsen som følge av dette?

– Det er styret i Bane Nor som gjør de vurderingene, det får de vurdere og komme med tilbakemelding på, jeg vil ikke komme med noen konkret vurdering av det akkurat nå, sier han.

Hastemøtet er et resultat av at Nygård torsdag innkalte styret i Bane Nor. Nygård ville høre hva styret synes om Bane Nor-ledelsens håndtering av Follobane-problemene. Det skjer etter at Bane Nor tidligere torsdag på nytt utsatte gjenåpningen av banen, nå til 12. februar.

Møtet begynte klokken 14.00 og samferdselsministeren møtte pressen sammen med Bane Nors styreleder Cato Hellesjø 15.30.

Cato Hellesjø, styreleder i Bane Nor. Foto: Eirik Helland Urke

Venter på evaluering

Hellesjø har tillit til ledelsen i Bane Nor.

– Ja, det har jeg, sier han til TU.

TU har tidligere skrevet om Bane Nors forklaring på hvordan problemene i Follobanen oppsto - at det startet med vanndråper på en isolator.

– Vi lever ut fra at tunnelen skulle være tett. Det er når den er tett det ligger til rette for at den skal fungere. Og så har vi observert at den ikke er helt tett, selv om den er nær det. Hvorvidt det er avgjørende for de hendelsene vi har fått, det kjenner jeg ikke til. Det skal styret få en egen evaluering om, sier han.

Han er heller ikke helt sikker på at banen åpner 12. februar.

– Først skal ferdigstille litt arbeid. Det er det risiko med. Så skal vi sette på strøm. Det er det risiko med. Så skal vi kjøre flere togsett med høy intensitet gjennom døgnet. Det er risiko med. Og så skal vi legge til rette sammen med Vy for at togtilbudet er klart for passasjerene. Med flere risikoelementer er det ikke 100 prosent sikkert, men vi jobber ut fra at datoen fortsatt er 12. februar, sier han.

Var urolige

Torsdag ville ikke Nygård svare på TUs gjentatte spørsmål om han har tillit til at Bane Nor-ledelsen er den riktige for å ta selskapet videre.

– Vi er urolige over at man ikke klarer å gjennomføre de planene man kommuniserer om til oss eller ut til passasjerene. Derfor har vi sagt at vi skal snakke med Bane Nor tidlig neste uke for å få en vurdering av realismen i de nye planene og også Bane Nors håndtering av hele saken. Det er også naturlig i den forbindelse å få noen vurderinger av infrastrukturen generelt, jamfør det togpassasjerene opplevde i helst, med stadig stengninger og forsinkelser, sa Nygård.

– Men har du tillit til Bane Nor-ledelsen etter dette?

– Jeg har tillit til at de nå gjør det de kan for å få Follobanen opp å stå igjen, men jeg har også tenkt å kalle inn til styremøte og ser fram til å få deres synspunkter, svarte Nygård.

Saken oppdateres.