I mars i fjor lanserte Enova støtte til elektriske mopeder og motorsykler. Ordningen gir privatpersoner inntil 25.000 kroner i støtte ved kjøp av motorsykkel.

Målet er å øke tilgjengeligheten av slike kjøretøyer i markedet. Jo flere som tilbys, jo større er sannsynligheten for at forbrukere velger elektrisk neste gang. Samtidig skal støtten bidra til at så mange som mulig av de motorsyklene og mopedene som selges, skal være elektriske.

Registreringsstatistikken viser tydelig at flere velger elektrisk. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antallet registrerte motorsykler har gått jevnt oppover de siste årene. Det har særlig gått oppover for elektriske mopeder.

Enova støtter kjøp av tung motorsykkel med 25.000 kroner, lett motorsykkel med 15.000 kroner og moped med 3500 kroner.

Fra mars i fjor til og med desember betalte Enova ut støtte i forbindelse med 1072 kjøp. Av disse var det mopedene som dominerte, med 765 registreringer. Deretter kom lett motorsykkel med 162 og tung motorsykkel med 145.

Til sammen betalte Enova ut 8.732.500 kroner i støtte til motorsykler i 2022. Tiltaket har hatt en positiv effekt på salget av elektriske motorsykler.

Reell dobling

Det kan være litt vanskelig å få øye på i registreringsstatistikken. Ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) ble det registrert 136 tunge motorsykler i fjor. Det er en nedgang på nær 50 prosent sammenlignet med 2021.

Det kan forklares med at Posten kjøpte inn et stort antall elektriske kjøretøy registrert som tung motorsykkel i 2021. Ser man bort fra disse, har det i realiteten vært en dobling i salget av tunge elmotorsykler. Særlig Zero og BMW solgte etter forholdene mange eksemplarer i 2022.

Det er ellers slik at ikke alle motorsykler har to hjul. Firehjulsmotorsykler, som mikrobiler, kommer også med i statistikken og støttes også av Enova. Det ble utbetalt støtte til totalt 82 motorsykler med fire hjul. Tar vi med alle disse, kategoriene L7e og L3e, ble det registrert til sammen 266 tunge motorsykler.

Salget av lette elektriske motorsykler fikk også et oppsving, med 188 registrerte eksemplarer. Enova betalte ut støtte til 162 slike i fjor. Ser man bort fra det som er solgt til for eksempel Posten, betyr det at alle privatpersoner som kjøpte, søkte støtte. NIU var største merke, med over 100 solgte. Totalt var det 16 ulike merker.

Salget av mopeder har også gått opp, med nesten 200 eksemplarer til totalt 1167. Bare 765 fikk Enova-støtte, noe som igjen kan forklares av kjøretøy registrert på bedrifter.

Den ser kanskje ut som en bil, men er en motorsykkel. Enova betaler deg 25.000 kroner om du kjøper en slik ny. Foto: Marius Valle

Hensikten med tiltaket er blant annet å øke utvalget av elektriske motorsykler i markedet. Rådgiver Nora Lian i Enova forteller at antallet merker og kategorier har økt siden Enovas tiltak ble lansert.

Ordningen skal bestå frem til det avgjøres at det ikke lenger er behov for den for å drive salget og utvalget. På spørsmål om markedsstatusen i dag tilsier at ordningen vil fortsette, sier Lian at den enn så lenge vil gjøre det.

– Enova vil varsle god tid i forveien når støtten nedtrappes og eventuelt avvikles, sier hun.

Liten elektrisk andel

Inntil 25.000 kroner i støtte kan lokke mange, men ser vi på det totale antallet registreringer, er det langt igjen til motorsykkelmarkedet ligner personbilmarkedet.

I desember var kun 1,7 prosent av de nyregistrerte motorsyklene i Norge elektriske. Høyest var andelen i august, da 7,7 prosent av de nye motorsyklene var elektriske. 0,84 prosent av alle registrerte motorsykler er elektriske. Rogaland er fylket med størst elmotorsykkelbestand.

For mopeder er andelen høyere. Flere måneder i fjor var nesten halvparten av alle nyregistreringer elektriske. Totalt er 3 prosent av alle registrerte mopeder elektriske. De fleste befinner seg i Oslo, hvor 8,5 prosent av alle elektriske mopeder er registrert.

Til sammenligning er rett over 20 prosent av alle registrerte personbiler i Norge elektriske, og andelen for nye biler ligger nå jevnt på rundt 80 prosent.