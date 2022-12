Russland klager på Nord Stream-etterforskningen

Gassrørledningene mellom Russland og Tyskland ble ødelagt av eksplosjonene på bunnen av Østersjøen i slutten av september.

Etterforskere i Sverige og Danmark har slått fast at rørledningene ble utsatt for sabotasje, men ikke slått fast hvem som sto bak.

Onsdag sa Lavrov at det ikke virker som noen i EU kommer til etterforske hendelsen på objektivt vis, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Mange i vestlige land har antatt at Russland må ha stått bak sabotasjen. Russiske myndigheter har nektet for dette og i stedet hevdet at Storbritannia var involvert, noe britiske myndigheter har avvist.