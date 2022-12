Prestisjeprosjektet Follobanen har hatt store problemer og må holde stengt ut januar.

– Det er ikke godt nok. Vi har stilt noen krav til Bane Nor gjennom en redegjørelse. Vi forventer at de svarer på disse spørsmålene innen neste uke, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til TV 2.

Han sier at det kan være aktuelt å kalle Jernbanedirektoratet og Bane Nor inn til et møte for å forklare seg.