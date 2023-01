Regjeringen deler ut 47 nye lisenser til oljeselskaper

Tildelingen skjer gjennom den årlige konsesjonsrunden i modne områder på sokkelen, TFO. Lisensene fordeler seg på Nordsjøen (29), Norskehavet (16) og Barentshavet (2), skriver regjeringen i en pressemelding.

Aasland kunngjorde tildelingen i et innlegg på Sandefjordkonferansen, melder Dagens Næringsliv.

– Vi skal utvikle, og ikke avvikle, norsk sokkel, slo ministeren fast, ifølge E24.

Det er 25 oljeselskaper som får tilbud om eierandel i de 47 lisensene. Det er litt færre enn årene før, og langt unna rekorden fra da Terje Søviknes (Frp) delte ut 83 lisenser da han var statsråd i 2018.

I samme innlegg kom Aasland med et forsvar for oljeskattepakken som ble vedtatt under pandemien.