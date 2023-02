Rapport: Tyskland kan fase ut kull allerede i 2030

I dag er planen at man stanser produksjonen av brunkull i Ruhr-området allerede i 2030, men holder gruvene i det gamle Øst-Tyskland åpne i åtte år ekstra. Klima- og næringsminister Robert Habeck har argumentert for at man bør rykke stengingen av de østlige gruvene fram.

Den nye rapporten fra Bundesnetzagentur, det tyske energitilsynet, viser at Tysklands strømforsyning er sikret i perioden 2025-2031, tross stigende strømforbruk. Det vil den være selv om man dropper bruk av kull til strømproduksjon allerede i 2030.

Rapporten ber også om at man utvider eller moderniserer kraftverk som bruker hydrogen, biogass og naturgass for å sikre strøm til Europas største økonomi. Den tyske regjeringen skal diskutere forslagene onsdag.