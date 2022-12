Blixtunnellen på Follobanen ble åpnet med både konge og kronprins om bord på toget søndag den 11. desember. Deretter gikk det kun dager før tunnelen ble stengt for trafikk. Fra 20. desember, måtte togene igjen kjøre den gamle traseen, og bruker dermed fortsatt 22 minutter fra Ski stasjon til Oslo S. Når den nye tunnelen til snaut 37 milliarder kroner endelig blir klar til bruk, vil tiden halveres til 11 minutter og kapasiteten i tillegg økes betydelig.

For Bane Nor er den (nærmest) umiddelbare stengningen av den 19,5 kilometer lange nyåpnede tunnelen selvfølgelig en pinlig affære. Tunnelboringen ble påbegynt i 2016 og er Nordens (hittil) lengste jernbanetunnel. Kortere reisetid og (betydelig) større kapasitet har positive ringvirkninger for både folk og gods – og stor betydning for utviklingen av traseer til våre naboland. Åpningen av den nye traseen mellom Oslo S og Ski har.fremstått som en milepæl i moderne norsk jernbanehistorie.

Det vil det også bli. Dersom, og når, det blir orden på sakene.

Bygget for 100 år

Konserndirektør for utbygging i Bane Nor, Stine Undrum, sier det slik til Teknisk Ukeblad: – Vi har ikke bygget dette anlegget for denne måneden eller neste måned, men for de neste 100 årene. Det er uheldig at vi ikke får togtilbud her og nå, men vårt perspektiv er mye lengre enn mange andres.

Det er godt sagt. Problemene må likevel løses raskt. Hvis ikke, står det politikere klare til å hive noen og enhver under bussen. Om ikke annet for å vise handlekraft.

Enhver politiker ynder å klippe snorer. Åpningen av et prosjekt som ny trase for Follobanen troner høyt på ønskelisten for alle politikere. Men når du sliter SÅ mye med oppslutningen som dagens regjering, er det ekstra viktig. Dermed skjerpes retorikken når det hele ender med stengning etter bare dager gjennom ny tunnel. Det hele fremstår som enda en skandale for et regjeringsprosjekt kjennetegnet kaos og nedturer.

Husk Romeriksporten

Men det er altså håp. Romeriksporten er et eksempel på det. Da det ble besluttet at Gardermoen skulle bli Norges nye hovedflyplass, ble det samtidig besluttet at toget skulle bli et prioritert fremkomstmiddel for de reisende til og fra terminalen. Det førte til bygging av Gardermobanen, som også omfatter Romeriksporten.

Det ble også en skandale. Vannstanden til flere tjern og vann i Østmarka sank som følge av lekkasjer ned i det nysprengte tunnelløpet. Det ble setningsskader på boliger på Hellerud. Løsningen ble tetningsmiddelet Rhoca Gil. Men det ble, ifølge Wikipedia, benyttet feil. Med den følge at det ble utslipp av det giftige stoffet akrylamid. Arbeidet i tunnelen ble midlertidig stoppet. Historien er omfattende, men likheten med Blixtunnellen er at også Romeriksporten ble forsinket. Flytoget startet å gå til åpningen av Gardermoen 8. oktober 1998, men kjørte ikke gjennom den nye tettede tunnelen før et snaut år etter.

Nå, nesten 25 år senere, anser de fleste av oss at Gardermobanen er en suksess. Flytoget er punktlig og kjapt. Prosjektet er rett og slett en viktig milepæl i moderne norsk jernbanehistorie.

Den største skandalen

Mens vi er inne på tunnelskandaler kommer vi ikke unna den største av alle i norsk samferdselshistorie. Den plassen vil (forhåpentligvis) for alltid tilhøre Oslofjordtunnelen. Det er ingen over og ingen ved siden. Oslofjordtunnelen sikrer førsteplassen år etter år.

Den bratte tunnelen under indre Oslofjord har rett og slett for stor stigning (syv prosent på det meste) for vogntogene den var ment for. Mange av de uheldige sjåførene har rett og slett opplevd at doningene deres brenner opp etter at bremsene går varme. Det tar fyr! Og noen ganger kommer de ikke opp på andre siden. De blir stående fast. Eller går tomme for drivstoff. Eller møter hindringer som følge av av noe har falt av en annen lastebil. Eller...

Så ofte er Oslofjordtunnelen stengt, at mange reisende anser det som lotto hvorvidt den er åpen eller ei. Skandaleprosjektet ble for øvrig også åpnet av kong Harald, i 2000.

Før påske

Hvorvidt det vil ta en måned eller tre før Blixtunnelen åpner igjen får vi leve med. Dersom det skjer, la oss si på nyåret en gang før påske, tror vi sannsynligheten er stor for at også nye Follobanen på sikt blir omtalt som en suksess.

Til tross for den pinlige skandalen som rir prosjektet akkurat i disse dager.

Uansett hvor lang tid det tar før det blir skikk på Blixtunnelen så fremstår det fortvilende for de mange tusen reisende som har sett frem til enklere og kortere reisevei mellom hjem og jobb. Det er de som har ventet med størst lengsel - og som nå rammes hardest.